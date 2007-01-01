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В Калужской области пройдет форум, посвященный помощи семьям с наркологической и алкогольной зависимостью

Дмитрий Ивьев

Об этом 16 октября губернатор Владислав Шапша договорился на рабочей встрече с Уполномоченным при Президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

Дмитрий Ивьев 942 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники