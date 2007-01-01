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Главная Новости Общество В Калужской области пройдет форум, посвященный помощи семьям с наркологической и алкогольной зависимостью
Общество

В Калужской области пройдет форум, посвященный помощи семьям с наркологической и алкогольной зависимостью

Об этом 16 октября губернатор Владислав Шапша договорился на рабочей встрече с Уполномоченным при Президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
Дмитрий Ивьев
14:47 сегодня
0 942
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- Тема непростая, обсудим лучшие практики преодоления этой социальной беды, - подчеркнул Шапша.

Также шла речь о профилактике социального сиротства, сопровождении многодетных семей, ранней профориентации.

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калужская область
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Лента комментариев
Demarco

а может это просто вид снизу, а обжат правильно?

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Беня Ли

Почему порку отменили?

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14:32 сегодня
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Беня Ли

Потом Госуслуги Авто ещё как отслеживает. Зачем следить, шуметь, только ломать бизнес, пусть ставят, паркинг платный.

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14:29 сегодня
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КаПеПа

интересно кто следит за их исполнением в Калуге? гаи то почти нет.

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VGA

Дмитрий Ивьев, Вы картинку отобразили зеркально. Получилось, что кабель обжат неправильно.

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antiT-14

Аллилуйя !!! Наконец-то здравомыслие восторжествовало над мракобесием!😁

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Что касается Александра Чижевского, то его семья переехала в Калугу  в  1913 году, и он поступил в реальное училище Ф. Шахмагонова. Здесь произошло и становление его как учёного, и знакомство с К.Э. Циолковским, и  их дружба продлится более 20 лет. Окончив училище, Чижевский в 1915 году поступил в Московский коммерческий институт, где в то время очень хорошо преподавали технические науки, а через несколько месяцев в Московский археологический институт для изучения гуманитарных наук и археологии. Началась Первая Мировая война, и Чижевский, как человек глубоко любящий Россию, он не мог остаться в стороне, и в 1916 году отправился добровольцем на фронт. За храбрость в боях награждён солдатским Георгиевским крестом, однако воевал недолго, был ранен и отправлен домой на лечение. Вернувшись, он сразу же  продолжил обучение, и в последующие два года Александр Чижевский защитил три диссертации на совершенно различные темы: «Русская лирика XVIII века», «Эволюция физико-математических наук в древнем мире»,  и «Исследование периодичности всемирно-исторического процесса». Последняя принесла ему в Московском университете степень доктора исторических наук, которую никто и никогда ещё не получал в 21 год. По сути, Чижевский является основоположником нового направления в науке — гелио- или космобиологии. В 1940 году  его работы привлекли внимание многих отечественных и зарубежных медиков. На протяжении десятилетий аэроионизаторы Чижевского прошли проверку в лабораториях, медицинских учреждениях, в школах и детских садах и показали высокую эффективность аэроионизации, как профилактического и лечебного средства.

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16 октября калужская школа получила новое имя
10:18 сегодня
10 9597
SergeyKLG

Как же ужасно укладывают плитку, без учёта того, что она укладывается по КРУГУ. Её укладывают как будто по прямой, затем идёт "шов" и продолжают дальше. Ни когда бы не принял такую работу!

...
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09:24 сегодня
1 4804
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
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09:23 сегодня
10 9597
ajax

Не вижу комментов вслед, ни плохих, ни хороших. Думаю, последних будет больше.

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