Владислав Шапша выступил на семинаре в Санкт-Петербурге

Речь шла о профилактике кризисных состояний среди подростков. Губернатор Калужской области выступал в качестве председателя комиссии Госсовета по направлению «Кадры».

Одна из подкомиссий как раз занимается вопросами профилактики деструктивного поведения детей. В ее состав входят уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Наш регион стал одним из пилотных, где разрабатываются алгоритмы взаимодействия по недопущению кризисных ситуаций.

Как подчеркнул Шапша, главное в этом вопросе — не оставаться в стороне.