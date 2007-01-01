Жители деревни Крутицы пожаловались на вонючую воду, которая течет из крана
- Третью неделю из крана течет «ароматная» жижа, которую невозможно назвать водой. Вчера выпал первый снег, а люди не могут включить котлы на обогрев, они сразу ломаются из-за такой воды. Звонки от жителей деревни Водоканал просто не берет. Чтобы оставить заявку мы вынуждены звонить с номеров друзей/детей/родных, номера которых Водоканал еще не знает.
Заявки с 1 октября оставляем и тут, на вашей страничке, получаем отписки о «необходимости замены оборудования» без конкретики что и когда будут менять.
Владислав Валерьевич, помогите! Замерзает целая деревня! – просит о помощи местная жительница.
Ее жалобу также поддержали другие комментаторы.
На слова женщины отреагировала и городская управа.
- Здравствуйте. Специалисты Водоканала планируют 24 октября провести замену оборудования. По результатам вернемся с ответом.
Что касается Александра Чижевского, то его семья переехала в Калугу в 1913 году, и он поступил в реальное училище Ф. Шахмагонова. Здесь произошло и становление его как учёного, и знакомство с К.Э. Циолковским, и их дружба продлится более 20 лет. Окончив училище, Чижевский в 1915 году поступил в Московский коммерческий институт, где в то время очень хорошо преподавали технические науки, а через несколько месяцев в Московский археологический институт для изучения гуманитарных наук и археологии. Началась Первая Мировая война, и Чижевский, как человек глубоко любящий Россию, он не мог остаться в стороне, и в 1916 году отправился добровольцем на фронт. За храбрость в боях награждён солдатским Георгиевским крестом, однако воевал недолго, был ранен и отправлен домой на лечение. Вернувшись, он сразу же продолжил обучение, и в последующие два года Александр Чижевский защитил три диссертации на совершенно различные темы: «Русская лирика XVIII века», «Эволюция физико-математических наук в древнем мире», и «Исследование периодичности всемирно-исторического процесса». Последняя принесла ему в Московском университете степень доктора исторических наук, которую никто и никогда ещё не получал в 21 год. По сути, Чижевский является основоположником нового направления в науке — гелио- или космобиологии. В 1940 году его работы привлекли внимание многих отечественных и зарубежных медиков. На протяжении десятилетий аэроионизаторы Чижевского прошли проверку в лабораториях, медицинских учреждениях, в школах и детских садах и показали высокую эффективность аэроионизации, как профилактического и лечебного средства....