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Новость дня Общество

Жители деревни Крутицы пожаловались на вонючую воду, которая течет из крана

15 октября в комментариях под постом губернатора женщина рассказала, что люди даже не могут включить котлы на обогрев.
Анастасия Каторгина
13:53 сегодня
0 1128
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- Третью неделю из крана течет «ароматная» жижа, которую невозможно назвать водой. Вчера выпал первый снег, а люди не могут включить котлы на обогрев, они сразу ломаются из-за такой воды. Звонки от жителей деревни Водоканал просто не берет. Чтобы оставить заявку мы вынуждены звонить с номеров друзей/детей/родных, номера которых Водоканал еще не знает.

Заявки с 1 октября оставляем и тут, на вашей страничке, получаем отписки о «необходимости замены оборудования» без конкретики что и когда будут менять.

Владислав Валерьевич, помогите! Замерзает целая деревня! – просит о помощи местная жительница.

Ее жалобу также поддержали другие комментаторы.

На слова женщины отреагировала и городская управа.

- Здравствуйте. Специалисты Водоканала планируют 24 октября провести замену оборудования. По результатам вернемся с ответом.

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Лента комментариев
Demarco

а может это просто вид снизу, а обжат правильно?

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