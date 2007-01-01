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Юный калужанин пожаловался на холод в доме

К нам в редакцию обратился мальчик и рассказал, что на Московской, 71 во всех квартирах не дали отопление.
Анастасия Каторгина
11:16 сегодня
0 1184
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- Начался снег. Начался дождь. Люди очень сильно мёрзнут, - сообщил ребенок.

Он также считает, что батареи до сих пор холодные, потому что рабочие просто ленятся.

Напомним, 15 октября на планерке городского головы сообщалось, что теплые батареи уже в 97% многоквартирных домах города, но 67 домов еще остаются без тепла.

Также директору «Калугатеплосети» Игорю Карпову объявили выговор за недостаточный контроль за подрядчиком, а начальник управления ЖКХ получил предупреждение.

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Лента комментариев
КаПеПа

интересно кто следит за их исполнением в Калуге? гаи то почти нет.

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Что касается Александра Чижевского, то его семья переехала в Калугу  в  1913 году, и он поступил в реальное училище Ф. Шахмагонова. Здесь произошло и становление его как учёного, и знакомство с К.Э. Циолковским, и  их дружба продлится более 20 лет. Окончив училище, Чижевский в 1915 году поступил в Московский коммерческий институт, где в то время очень хорошо преподавали технические науки, а через несколько месяцев в Московский археологический институт для изучения гуманитарных наук и археологии. Началась Первая Мировая война, и Чижевский, как человек глубоко любящий Россию, он не мог остаться в стороне, и в 1916 году отправился добровольцем на фронт. За храбрость в боях награждён солдатским Георгиевским крестом, однако воевал недолго, был ранен и отправлен домой на лечение. Вернувшись, он сразу же  продолжил обучение, и в последующие два года Александр Чижевский защитил три диссертации на совершенно различные темы: «Русская лирика XVIII века», «Эволюция физико-математических наук в древнем мире»,  и «Исследование периодичности всемирно-исторического процесса». Последняя принесла ему в Московском университете степень доктора исторических наук, которую никто и никогда ещё не получал в 21 год. По сути, Чижевский является основоположником нового направления в науке — гелио- или космобиологии. В 1940 году  его работы привлекли внимание многих отечественных и зарубежных медиков. На протяжении десятилетий аэроионизаторы Чижевского прошли проверку в лабораториях, медицинских учреждениях, в школах и детских садах и показали высокую эффективность аэроионизации, как профилактического и лечебного средства.

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SergeyKLG

Как же ужасно укладывают плитку, без учёта того, что она укладывается по КРУГУ. Её укладывают как будто по прямой, затем идёт "шов" и продолжают дальше. Ни когда бы не принял такую работу!

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ajax

Не вижу комментов вслед, ни плохих, ни хороших. Думаю, последних будет больше.

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А как-же "нищие" из администрации парковаться будут?...😲

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А сам, "наказующий", снова не виноват?

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Управляться многофункциональная электротелега будет высокотехнологичными вожжами.

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