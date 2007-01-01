Юный калужанин пожаловался на холод в доме

К нам в редакцию обратился мальчик и рассказал, что на Московской, 71 во всех квартирах не дали отопление.

- Начался снег. Начался дождь. Люди очень сильно мёрзнут, - сообщил ребенок.

Он также считает, что батареи до сих пор холодные, потому что рабочие просто ленятся.

Напомним, 15 октября на планерке городского головы сообщалось, что теплые батареи уже в 97% многоквартирных домах города, но 67 домов еще остаются без тепла.

Также директору «Калугатеплосети» Игорю Карпову объявили выговор за недостаточный контроль за подрядчиком, а начальник управления ЖКХ получил предупреждение.