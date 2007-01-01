Стали известны итоги первого конкурса «Женщина — хозяйка села» в Калужской области
Участие в состязании, проходившем под девизом «Село в порядке — страна в достатке», приняли 65 женщин из 21 района.
Победительниц наградил министр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов.
Номинацию «Хозяйка-наставница» выиграла Ольга Ипатова.
В номинации «Материнский подвиг» отмечена Галина Теслюк.
Алла Гребенюк выиграла номинацию «Патриот своей малой родины».
«Молодой хозяйкой села» стала Анна Хритошина.
Звание «Гордость и слава села» получила Анна Ликсанова.
В номинации «Кладезь мудрости» лучшей назвали Анну Орлову.
А «Хозяйкой сельской усадьбы» стала Людмила Неделько.
Что касается Александра Чижевского, то его семья переехала в Калугу в 1913 году, и он поступил в реальное училище Ф. Шахмагонова. Здесь произошло и становление его как учёного, и знакомство с К.Э. Циолковским, и их дружба продлится более 20 лет. Окончив училище, Чижевский в 1915 году поступил в Московский коммерческий институт, где в то время очень хорошо преподавали технические науки, а через несколько месяцев в Московский археологический институт для изучения гуманитарных наук и археологии. Началась Первая Мировая война, и Чижевский, как человек глубоко любящий Россию, он не мог остаться в стороне, и в 1916 году отправился добровольцем на фронт. За храбрость в боях награждён солдатским Георгиевским крестом, однако воевал недолго, был ранен и отправлен домой на лечение. Вернувшись, он сразу же продолжил обучение, и в последующие два года Александр Чижевский защитил три диссертации на совершенно различные темы: «Русская лирика XVIII века», «Эволюция физико-математических наук в древнем мире», и «Исследование периодичности всемирно-исторического процесса». Последняя принесла ему в Московском университете степень доктора исторических наук, которую никто и никогда ещё не получал в 21 год. По сути, Чижевский является основоположником нового направления в науке — гелио- или космобиологии. В 1940 году его работы привлекли внимание многих отечественных и зарубежных медиков. На протяжении десятилетий аэроионизаторы Чижевского прошли проверку в лабораториях, медицинских учреждениях, в школах и детских садах и показали высокую эффективность аэроионизации, как профилактического и лечебного средства....