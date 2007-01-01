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Общество

Стали известны итоги первого конкурса «Женщина — хозяйка села» в Калужской области

Церемония награждения 15 октября прошла в ИКЦ в Калуге.
Дмитрий Ивьев
10:41 сегодня
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Участие в состязании, проходившем под девизом «Село в порядке — страна в достатке», приняли 65 женщин из 21 района.

Победительниц наградил министр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов.

Номинацию «Хозяйка-наставница» выиграла Ольга Ипатова.

В номинации «Материнский подвиг» отмечена Галина Теслюк.

Алла Гребенюк выиграла номинацию «Патриот своей малой родины».

«Молодой хозяйкой села» стала Анна Хритошина.

Звание «Гордость и слава села» получила Анна Ликсанова.

В номинации «Кладезь мудрости» лучшей назвали Анну Орлову.

А «Хозяйкой сельской усадьбы» стала Людмила Неделько.

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Что касается Александра Чижевского, то его семья переехала в Калугу  в  1913 году, и он поступил в реальное училище Ф. Шахмагонова. Здесь произошло и становление его как учёного, и знакомство с К.Э. Циолковским, и  их дружба продлится более 20 лет. Окончив училище, Чижевский в 1915 году поступил в Московский коммерческий институт, где в то время очень хорошо преподавали технические науки, а через несколько месяцев в Московский археологический институт для изучения гуманитарных наук и археологии. Началась Первая Мировая война, и Чижевский, как человек глубоко любящий Россию, он не мог остаться в стороне, и в 1916 году отправился добровольцем на фронт. За храбрость в боях награждён солдатским Георгиевским крестом, однако воевал недолго, был ранен и отправлен домой на лечение. Вернувшись, он сразу же  продолжил обучение, и в последующие два года Александр Чижевский защитил три диссертации на совершенно различные темы: «Русская лирика XVIII века», «Эволюция физико-математических наук в древнем мире»,  и «Исследование периодичности всемирно-исторического процесса». Последняя принесла ему в Московском университете степень доктора исторических наук, которую никто и никогда ещё не получал в 21 год. По сути, Чижевский является основоположником нового направления в науке — гелио- или космобиологии. В 1940 году  его работы привлекли внимание многих отечественных и зарубежных медиков. На протяжении десятилетий аэроионизаторы Чижевского прошли проверку в лабораториях, медицинских учреждениях, в школах и детских садах и показали высокую эффективность аэроионизации, как профилактического и лечебного средства.

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Не вижу комментов вслед, ни плохих, ни хороших. Думаю, последних будет больше.

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