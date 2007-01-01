В Калужской области двое детей осквернили могилу участника СВО, когда снимали TikTok

4 сентября ребята из Сухиничей пошли на кладбище.

Об этом 16 октября сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Дети снимали ролики и с помощью специальной программы накладывали на изображения умерших фото. Юные правонарушители ложились на могилы, танцевали рядом с ними, в том числе с флагом России. После чего в тот же день они выложили отснятые видео в соцсеть.

В итоге детей поставили на учет в ПДН, а их родителей привлекли к административной ответственности.

Также суд решил отправить ребят в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей на 15 суток.

Пока решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.