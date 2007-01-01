Улицу Кропоткина в Калуге вновь перекроют из-за ярмарки

С 22:00 четверга до 20:00 субботы транспорт не сможет проехать вдоль сквера Ленина.

Там будет проводиться традиционная сельскохозяйственная ярмарка.

Об этом сообщили в пресс-службе городской управы.

Ограничение движения будет от Кропоткина, 8/43 до дома 9/10 на площади Старый торг.

Ярмарка будет работать 18 и 19 октября с 8:00 до 18:00.