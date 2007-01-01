Для чего в глухой деревне интернет

Без интернета сегодня никуда. Даже во время отдыха на природе или в родном селе у мамы или бабушки мы хотим быть в курсе всех новостей и отвечать на звонки уверенным «Алло». Но насколько далеко за городом он востребован на самом деле?

В маленьких деревнях хорошо отдыхается, особенно в теплое время года и в зимние праздники. Но многие живут там на постоянной основе. Например, в селе Ильинское Перемышльского района насчитывается чуть более 200 человек. И если на несколько дней можно устроить себе настоящий детокс, то местным жителям без мобильной связи не обойтись. К счастью, об этом переживать не стоит – программу по устранению цифрового неравенства (УЦН) успешно реализуют в Калужской области Минцифры России совместно с «Ростелекомом». Оператор T2 выступает в качестве центра компетенций: проводит радиочастотное планирование, координирует строительство и пуско-наладочные работы по базовым станциям, подключает и обслуживает абонентов. При этом первый этап проекта начался в 2014 году, а второй – в 2021 и продолжится до 2030 года.

Проект УЦН направлен именно на то, чтобы даже в таких спокойных небольших деревнях и селах была надежная мобильная и голосовая связь. Хотя и проживает в них в среднем не более 300 человек, выйти в сеть здесь можно так же легко, как и в самой Калуге. Становятся доступными мгновенный обмен сообщениями, видео в HD и более высоком качестве без пауз на загрузку и прочее.

Так, 90% жителей отмечают появление новых возможностей с приходом устойчивой связи по программе УЦН. Об этом сообщают данные исследования о практических социально-экономических эффектах реализации проекта и влиянии появления интернета на жизнь в глубинке, которое провели аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» при поддержке «Ростелекома», T2 и Минцифры России. А более половины подключенных (54%) и вовсе пользуются интернетом несколько раз в день. И чаще всего он нужен дома – 98% пользователям, на работе – 59%, в дороге – 49% и в учебных заведениях – 11%.

Стоит отметить, что онлайн-увлечения сельских жителей от городских не отличаются, и в топе не советы по уходу за огородом и садом! В первую очередь, это, конечно же, общение и звонки в соцсетях – 96% респондентов, затем идет чтение новостей (81%) и прослушивание музыки (68%). Почти половина жителей (42%) отмечает возможность записываться на прием к врачу. А вот удаленную работу выбирает всего 11%, тем не менее даже в обычной деревне это реально.

К слову, в начале 2024 года в России насчитывалось 130,4 млн интернет-пользователей. В рамках второго этапа УЦН из них обслуживается порядка двух миллионов человек, а 228 тысяч – постоянно пользуются связью.

– Нужно ли развивать доступ к мобильному интернету в удаленных и небольших населенных пунктах? Ответ на этот вопрос мы получаем, когда устанавливаем очередную базовую станцию, а наши специалисты приезжают помогать будущим пользователям с подключением к сети, – отмечает директор макрорегиона «Центр» T2 Денис Маликов. – Для местных жителей этот момент наполнен эмоциями и благодарностями. Подтверждением тому служит повышенный спрос на голосовой и интернет-трафик. В среднем абонент 402 минуты разговаривает по телефону, а в сети потребляет 28 Гб трафика. Это на 30% выше среднего показателя по России.

В результате благодаря УЦН жители небольших деревень и сел не только остаются на связи с миром, но и напрямую пользуются всеми преимуществами технологий. Таким образом, можно быть уверенным – базовые станции появятся именно там, где нужно людям. Планы развития в рамках программы по устранению цифрового неравенства ежегодно составляют на основе данных народного голосования на Госуслугах. Проголосовать за появление связи уже в следующем году калужане могут до 17 ноября включительно.