В Калуге открыт памятник адмиралу Ушакову

15 октября, в день памяти знаменитого русского флотоводца Федора Ушакова на территории калужского храма Покрова Пресвятой Богородицы был открыт памятник адмиралу. Он был создан в рамках Всероссийского проекта «Аллея Российской Славы», установлен памятник при финансовой поддержке депутата Гордумы Андрея Беккера и мецената Петра Сорокина.

Адмирал Ушаков вписал свое имя в историю победами в пяти крупнейших морских сражениях конца XVIII века – при Фидониси, Керчи, Тендре, Калиакрии и Корфу. В 2001 году Русской православной церковью причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков. В торжественной церемонии приняли участие руководители города и области, представители духовенства и Военно-морского флота.

«Символично, что памятник святому праведному воину Федору Ушакову установлен на территории одного из старейших сохранившихся калужских храмов. Хотя наш древний город и расположен далеко от моря, Калужская земля дала Отечеству много отважных моряков и выдающихся флотоводцев. И сейчас Калуга тесно связана с Военно-морским флотом. Более 25 лет наш город шефствовал над малым ракетным кораблём «Мираж», в настоящее время мы сотрудничаем с моряками-балтийцами. Уверен, этот замечательный памятник станет знаковым для Калуги, благодарю всех, кто участвовал в его создании и установке», – подчеркнул в своём выступлении Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.