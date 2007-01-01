В Калуге открыт памятник адмиралу Ушакову
15 октября, в день памяти знаменитого русского флотоводца Федора Ушакова на территории калужского храма Покрова Пресвятой Богородицы был открыт памятник адмиралу. Он был создан в рамках Всероссийского проекта «Аллея Российской Славы», установлен памятник при финансовой поддержке депутата Гордумы Андрея Беккера и мецената Петра Сорокина.
Адмирал Ушаков вписал свое имя в историю победами в пяти крупнейших морских сражениях конца XVIII века – при Фидониси, Керчи, Тендре, Калиакрии и Корфу. В 2001 году Русской православной церковью причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков. В торжественной церемонии приняли участие руководители города и области, представители духовенства и Военно-морского флота.
«Символично, что памятник святому праведному воину Федору Ушакову установлен на территории одного из старейших сохранившихся калужских храмов. Хотя наш древний город и расположен далеко от моря, Калужская земля дала Отечеству много отважных моряков и выдающихся флотоводцев. И сейчас Калуга тесно связана с Военно-морским флотом. Более 25 лет наш город шефствовал над малым ракетным кораблём «Мираж», в настоящее время мы сотрудничаем с моряками-балтийцами. Уверен, этот замечательный памятник станет знаковым для Калуги, благодарю всех, кто участвовал в его создании и установке», – подчеркнул в своём выступлении Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.
Что касается Александра Чижевского, то его семья переехала в Калугу в 1913 году, и он поступил в реальное училище Ф. Шахмагонова. Здесь произошло и становление его как учёного, и знакомство с К.Э. Циолковским, и их дружба продлится более 20 лет. Окончив училище, Чижевский в 1915 году поступил в Московский коммерческий институт, где в то время очень хорошо преподавали технические науки, а через несколько месяцев в Московский археологический институт для изучения гуманитарных наук и археологии. Началась Первая Мировая война, и Чижевский, как человек глубоко любящий Россию, он не мог остаться в стороне, и в 1916 году отправился добровольцем на фронт. За храбрость в боях награждён солдатским Георгиевским крестом, однако воевал недолго, был ранен и отправлен домой на лечение. Вернувшись, он сразу же продолжил обучение, и в последующие два года Александр Чижевский защитил три диссертации на совершенно различные темы: «Русская лирика XVIII века», «Эволюция физико-математических наук в древнем мире», и «Исследование периодичности всемирно-исторического процесса». Последняя принесла ему в Московском университете степень доктора исторических наук, которую никто и никогда ещё не получал в 21 год. По сути, Чижевский является основоположником нового направления в науке — гелио- или космобиологии. В 1940 году его работы привлекли внимание многих отечественных и зарубежных медиков. На протяжении десятилетий аэроионизаторы Чижевского прошли проверку в лабораториях, медицинских учреждениях, в школах и детских садах и показали высокую эффективность аэроионизации, как профилактического и лечебного средства....
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