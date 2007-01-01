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Общество

Начальник ГИБДД Калуги ушел на пенсию

Покинул свою должность Алексей Москаленко, сообщили 15 октября в полиции.
Дмитрий Ивьев
17:20 сегодня
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Пока нет данных, кто займет его место.

Дорожную полицию города Москаленко возглавлял в течение последних 10 лет.

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