К Новому году на Старом торге вновь зальют каток
На протяжении всей зимы калужане и гости города смогут кататься на коньках под открытым небом.
Об этом 15 октября сообщил городской голова Дмитрий Денисов.
- Дал поручение коллегам начать подготовку площадки уже в ближайшие дни, продумать украшения и места для размещения горячих напитков, - сказал чиновник.
Кататься можно будет бесплатно по предварительному бронированию.
- Бесплатным будет и прокат коньков, - уточнил Денисов.
Он также добавил, что организовать каток удастся благодаря поддержи губернатора.
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