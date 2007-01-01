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К Новому году на Старом торге вновь зальют каток

На протяжении всей зимы калужане и гости города смогут кататься на коньках под открытым небом.
Анастасия Каторгина
14:46 сегодня
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Дмитрий Денисов
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Об этом 15 октября сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

- Дал поручение коллегам начать подготовку площадки уже в ближайшие дни, продумать украшения и места для размещения горячих напитков, - сказал чиновник.

Кататься можно будет бесплатно по предварительному бронированию.

- Бесплатным будет и прокат коньков, - уточнил Денисов.

Он также добавил, что организовать каток удастся благодаря поддержи губернатора.

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