К Новому году на Старом торге вновь зальют каток

На протяжении всей зимы калужане и гости города смогут кататься на коньках под открытым небом.

Об этом 15 октября сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

- Дал поручение коллегам начать подготовку площадки уже в ближайшие дни, продумать украшения и места для размещения горячих напитков, - сказал чиновник.

Кататься можно будет бесплатно по предварительному бронированию.

- Бесплатным будет и прокат коньков, - уточнил Денисов.

Он также добавил, что организовать каток удастся благодаря поддержи губернатора.