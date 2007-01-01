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Общество

Победители конкурса «Калужский бренд – 2024» получили награды в номинации «Сфера отдыха и туризма»

Медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» в понедельник, 14 октября подвел итоги ежегодного конкурса «Бренд года».
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Победителями, которых выбрали жители Калужской области, стали несколько десятков предприятий и учреждений региона, о которых мы рассказываем на нашем сайте в течение дня.

Церемония награждения, напомним, состоялась в Калужском областном драматическом театре. В числе прочих номинаций на сцену для получения дипломов вышли руководители и представители сферы туризма и отдыха.

- Очень приятно в этом зале видеть большое количество предпринимателей, которые с нами очень близко сотрудничают, которые являются получателями государственной поддержки и являются нашими партнерами по жизни, - сказала, приветствуя победителей, заместитель генерального директора «Агентства развития бизнеса» Ирина ХАВРОШИНА. -  И все номинанты, которых мне выпала честь поздравить, это люди, поддерживающие нас, помогающие нам продвигать наши мероприятия.

Вам огромное спасибо за то, что привлекаете туристов в наш регион. А если у нас много туристов, значит, и наши предприниматели должны быть довольны и развиваться.

Победители в номинации «Сфера отдыха и туризма»

В этом году мероприятие прошло при поддержке наших партнеров: филиала Фора-Банк в г. Калуга и автосалона Анкар Авто.

Посмотреть, кто победил в других номинациях, можно на странице «Бренд года».

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