+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге двух чиновников привлекли к ответственности за нарушение сроков подачи тепла
Новость дня Общество

В Калуге двух чиновников привлекли к ответственности за нарушение сроков подачи тепла

На еженедельной планерке городской голова Дмитрий Денисов выразил недовольство тем, как исполняется программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры».
Анастасия Каторгина
12:27 сегодня
0 1318
Дмитрий Денисов
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Все работы должны быть закончены до конца месяца. Однако, по словам представителя власти, очевидно, что сроки контрактов сорваны.

Директору «Калугатеплосети» Игорю Карпову был объявлен выговор за ненадлежащий контроль за работой подрядчика. Начальник управления ЖКХ, в свою очередь, получил предупреждение.

- Поручил привлечь к дисциплинарной ответственности директора «Калугатеплосети» Игоря Карпова и начальника управления ЖКХ Михаила Вишнякова. Они несут личную ответственность за пуск тепла на объектах-участниках программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и должны жёстче контролировать подрядчика. Его мы тоже накажем, условия контракта позволяют это сделать, - написал в своем телеграм-канале Денисов.

Напомним, еще в 67 многоквартирных домах ведутся работы по пуску отопления и регулировки системы.

Новости по тегу
городской голова отопление
Лента настроения
10 оценили
30%
0%
0%
0%
10%
60%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Авто и транспорт
В Людиново начали ремонтировать улицу 3-го Интернационала
09:26 сегодня
1 2022
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Общество
15 октября родился летчик Александр Карпов
09:16 сегодня
1 5619
ajax

ездить днем с включенным ближним светом

...
Авто и транспорт
ГИБДД опубликовала предупреждение для калужских водителей
19:10 14.10
1 3534
RudeBoy

Какой там тепла.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге 86 домов остаются без отопления
17:18 14.10
4 5322
Meshootka

Будет информация, сколько Денисов сегодня кубометров снега вывез?

...
Авто и транспорт
Калуга встала в пробках после первого снега
16:24 14.10
2 7154
amorph

Не фортануло😃

...
Криминал
В Бабынино мужчина подменил дорогие часы в пункте выдачи заказов
15:58 14.10
1 3108
Иностранный агент

В 2022 году вопрос обострился

...
Статьи, аналитика, репортажи
Грозит ли Калуге цифровой апокалипсис
15:01 14.10
3 4570
дядя саша 1

А что в Калуге бывают снегопады?

...
Авто и транспорт
Калуга встала в пробках после первого снега
14:54 14.10
2 7154
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Я это всё не из пальца высосал, потому что сам когда-то жил в 41 - м доме, и знаю эту проблему изнутри.

...
Недвижимость и ЖКХ
На разваливающийся жилой дом в Калуге обратил внимание Следком
14:18 14.10
4 6330
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Интересно кто же это, инкогнито - анонимно, пишет эти заказные статьи - громоотводы, направленные на то, чтобы выпустить пар у возмущённых калужан....

...
Статьи, аналитика, репортажи
Сколько и чего отремонтировали в Калужской области перед зимой
13:56 14.10
2 2682
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6ImloamRESml2OWNVZ3E4T1hBOHRCUHc9PSIsInZhbHVlIjoibHMyamxSQ3lxczlHUkd6a3VpWTVyMnIxd3VTL2tVa09sbTRaUWw1M1U5Zlhpd2ZPeGxKRUVPM3dLdGlhbDlWakRRSncrcEtzZlByVGU2NXBtQjkxSHRHUkhMaFZzd2txM2FaN2FpNkUvN3RYQ21BUDlxT1dFTTF3NTVyRlRlcGwwa2QxR0syNFlabWJNQmUyTU1tOEI0a3dmWFc1WS80R0RxcjVOdkpadUF4NFBNdEwzZUdBU2Z4N1FKZnF3YWtZTG8xbWNxcUd6T1BiazRFeHY5UU95R3JIbDBBcWpGK2lmdWhxd0dKbkVtS2R1K1lWaGhqZk9NbjVkMWxpU3BmNE85eHRSSng1Y2tWamJTSE9BaG5kVXozT09ESTJidVZVeWxCRitSS2d5KysvbWJqd3FoY2crSmthVkNtczduajdyR3VHalRSbnE4R3J3aHp6WCtLSzBvSGVpdFU1UFdxaThKZW56MzJsL2VDMU1ydTFBbTlLS3VJa0NuckFsRldUQ0hoVHVJTkN4RGtLYjE0U3hMLzFDUFdwKzJXbHpHZDR0ZGFseFFpNzE2eHBrUWdrY0tBV0lzYVFHelQ5Mi9LUC9KZXJ2MnVQcUFGTjNod2dKUHR5U3gxaEtjS01oajhJUTZ6SDhxNzBWY1VPVjBzdUNhWGR6d0ZWMnJmajNLbzBpc2pUMm5jdkZEWXJwWFV1TmV1VnhpdithbjZaWUtBbXp6MXd1OEpsZVJ5YXJxSngzWnhyWTZhVjU3VlpSNWl2YzhrN2RWcmZwYnpPYitPMk82aDFtL0s3ZUxHT1lGUjB6R0dkY3cvenlLT0hSYnQvMTNaS0ZnaXZCejlKNCt6dCIsIm1hYyI6IjI0Y2ZmMWE1ZWY5MzI5Mzc1NjcyMTVmZGJiYTYyOGE1Y2NlMzc5YWVhNThmMzJhYzJlYTQ1OWZhOGExNzJlN2UiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImhNS2xnenhmTjVXTE5xUUxHdmxPelE9PSIsInZhbHVlIjoibDMzaVJjSXM2YnFiMGZrdER3U254WTYyY0p2VU5VWW52SWhEN1F4YzdqeUpGaW0rWjZVMm8ydGNnbmJvTEVuODAwelNoMFlSaEc3WlJsZVByWTBUREtkYzEyUmZoWnB6U0t6dzUxODRxTDNNK1VYK0tYd0tiVUxjVkt4T3c2enY0aTBjaWFFcFhSVmNSK2xtM0RqQkt5NmZZUXJoaG1Sb1cwem5Hd3d4SG9ONXAxUnZBWVBTR3grRUtsdUFzbldFVGt4SkNLMCtzZFFsWFl6SjVpOFpvcTRUQWxPZjhSQ1paY2dRR2FEVGREN1JsdjNXc3QvR3Q2YkpOM3BaMUdtYm8zVVl2V1BqTWwwUFJtTmFiU0Q1b0x5NUVGc3hxWE9HL2FpWXkreGRjN0gxUEM1SGV1RVZnVmVjVkhEQnFNSUVZUmRjN09zZWNKaXQ3emVRQ21JRGxMenpsSTZwQlcyUTNTczh5YWpPbVJsODREcXY1ZCtMaUl5S3RiTVJuYTlmSllJQWZnelIxZHN6dm45Q3crR0laOVRYMXIxTGYydjUyY0dxejFEL2pBSmdQUGVsb0hrNi9pZVRKeUw5T285MyIsIm1hYyI6ImM0ZmNlODRiOWIyZGY3YzNiODJhOGRlNmRiODg0NjVlMDIzZWJiNTE5MGM0MWY5ODcwZGNkYjAwZjM4YTY3NjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+