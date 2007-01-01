В Калуге двух чиновников привлекли к ответственности за нарушение сроков подачи тепла

На еженедельной планерке городской голова Дмитрий Денисов выразил недовольство тем, как исполняется программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

Все работы должны быть закончены до конца месяца. Однако, по словам представителя власти, очевидно, что сроки контрактов сорваны.

Директору «Калугатеплосети» Игорю Карпову был объявлен выговор за ненадлежащий контроль за работой подрядчика. Начальник управления ЖКХ, в свою очередь, получил предупреждение.

- Поручил привлечь к дисциплинарной ответственности директора «Калугатеплосети» Игоря Карпова и начальника управления ЖКХ Михаила Вишнякова. Они несут личную ответственность за пуск тепла на объектах-участниках программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и должны жёстче контролировать подрядчика. Его мы тоже накажем, условия контракта позволяют это сделать, - написал в своем телеграм-канале Денисов.

Напомним, еще в 67 многоквартирных домах ведутся работы по пуску отопления и регулировки системы.