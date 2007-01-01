Какие строительные фирмы, предприятия сферы ЖКХ и торговли стали «Калужским брендом – 2024»

В зеркальном фойе калужского драмтеатра чествовали победителей ежегодного конкурса «Бренд года».

Церемония награждения прошла в понедельник, 14 октября. Более пяти десятков предприятий и учреждений выбрали калужане на звание «Бренд года – 2024».

Конкурс уже в 18 раз проводит медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга».

Награды вручались в том числе в номинациях «Предприятия строительной сферы и услуги в сфере ЖКХ» и «Сфера услуг и торговли».

- Что такое бренд? – обратился к победителям конкурса начальник управления экономики и имущественных отношений Калуги Роман ЕВСТРАТОВ. - Прежде всего это уникальность. Каждый из вас уникален, и поэтому вы сегодня здесь. За этой уникальностью стоят ваши коллективы, ваши сотрудники.

По сути, этот конкурс отражает труд всех тех, кто родился и работает на нашей Калужской земле. Через это понятие «Бренд года» мы кооперируемся. Все участники, которые собрались сегодня в зале драмтеатра кооперируются между собой.

Но самое главное, что у всех есть планы на дальнейшее развитие. Поэтому всех поздравляю, всем желаю процветания, развития и неоднократно стоять здесь на этой сцене и получать заслуженные награды.

Победители в номинации «Предприятия строительной сферы и услуги в сфере ЖКХ»

Победители в номинации «Сфера услуг и торговли»

В этом году мероприятие прошло при поддержке наших партнеров: филиала Фора-Банк в г. Калуга и автосалона Анкар Авто.

Посмотреть, кто победил в других номинациях, можно на странице «Бренд года».