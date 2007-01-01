В Калужской области оштрафовали сотрудника водоканала

Должностной лицо привлекли к административной ответственности. Проверку проводила прокуратура Жиздринского района.

Об это 15 октября сообщил региональный надзорный орган.

В «Калугаоблводоканал» местная жительница отправила заявление, касательно плохого качества водоснабжения.

Но организация, не решив проблему, лишь отправила женщине ответ, что в будущем будет проведен ремонт, однако конкретных сроков они не указали.

В итоге сотрудника областного водоканала оштрафовали на пять тысяч рублей.