В Калужской области оштрафовали сотрудника водоканала
Должностной лицо привлекли к административной ответственности. Проверку проводила прокуратура Жиздринского района.
Об это 15 октября сообщил региональный надзорный орган.
В «Калугаоблводоканал» местная жительница отправила заявление, касательно плохого качества водоснабжения.
Но организация, не решив проблему, лишь отправила женщине ответ, что в будущем будет проведен ремонт, однако конкретных сроков они не указали.
В итоге сотрудника областного водоканала оштрафовали на пять тысяч рублей.
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