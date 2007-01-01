Кого из аграриев и переработчиков Калужской области жители региона считают «Брендом года – 2024»
Напомним, ежегодная церемония «Бренд года» прошла в Калужском областном драматическом театре.
Одна из номинаций, где калужане называли тех, кого калужане считают региональными брендами, была отведена аграриям.
- В воскресенье, 13 октября профессиональный праздник отметили работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, - рассказал на церемонии вручения наград замминистра сельского хозяйства региона Александр КУЗИН. - Я вас с ним поздравляю, и, конечно, мне очень приятно вручить будет призы и нашим номинантам. Хочу сказать, что мы развиваемся, у нас очень много очень интересных проектов Калужской области и не только мясом, молоком мы гордимся. Это и производство сыров, у нас разводят рыбу и улиток. Все это мы делаем для того, чтобы наше сельское хозяйство развивалась и укреплялась наша продовольственная безопасность.
Победители в номинации «Сельское хозяйство»
Победители в номинации «Пищевая и перерабатывающая промышленность»
В этом году мероприятие прошло при поддержке наших партнеров: филиала Фора-Банк в г. Калуга и автосалона Анкар Авто.
Посмотреть, кто победил в других номинациях, можно на странице «Бренд года».
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.