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Общество

Кого из аграриев и переработчиков Калужской области жители региона считают «Брендом года – 2024»

«Сельское хозяйство» и «Пищевая и перерабатывающая промышленность» - еще две номинации конкурса, победителей которых наградили в понедельник, 14 октября.
15:30 сегодня
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Напомним, ежегодная церемония «Бренд года» прошла в Калужском областном драматическом театре.

Одна из номинаций, где калужане называли тех, кого калужане считают региональными брендами, была отведена аграриям.

- В воскресенье, 13 октября профессиональный праздник отметили работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, - рассказал на церемонии вручения наград замминистра сельского хозяйства региона Александр КУЗИН. - Я вас с ним поздравляю, и, конечно, мне очень приятно вручить будет призы и нашим номинантам. Хочу сказать, что мы развиваемся, у нас очень много очень интересных проектов Калужской области и не только мясом, молоком мы гордимся. Это и производство сыров, у нас разводят рыбу и улиток. Все это мы делаем для того, чтобы наше сельское хозяйство развивалась и укреплялась наша продовольственная безопасность.

Победители в номинации «Сельское хозяйство»

Победители в номинации «Пищевая и перерабатывающая промышленность»

В этом году мероприятие прошло при поддержке наших партнеров: филиала Фора-Банк в г. Калуга и автосалона Анкар Авто.

Посмотреть, кто победил в других номинациях, можно на странице «Бренд года».

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