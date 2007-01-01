+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге отопление дали в 97% многоквартирных домов
Новость дня Общество

В Калуге отопление дали в 97% многоквартирных домов

Всего на территории областного центра 2268 многоэтажек с центральным отоплением.
Анастасия Каторгина
11:24 сегодня
0 862
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Об этом 15 октября рассказал начальник управления ЖКХ Михаил Вишняков во время планерки у городского головы.

- Отопление подается в 2198 многоквартирных домов, это 97% от общего числа домов с центральным отоплением. В 67 многоэтажках ведутся работы по пуску отопления и регулировки системы, а также устранению аварийных ситуаций. Завершить работы по устранению аварийных ситуаций планируется в кратчайшие сроки, - сказал Вишняков.

В настоящее время, как сообщил начальник управления ЖКХ, батареи остаются холодными в нескольких домах по следующим адресам: Платова, Клюквина, Молодежная, Новаторская, Пригородная и Моторная.  

Новости по тегу
отопление городской голова планерка
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Авто и транспорт
В Людиново начали ремонтировать улицу 3-го Интернационала
09:26 сегодня
1 2022
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Общество
15 октября родился летчик Александр Карпов
09:16 сегодня
1 5619
ajax

ездить днем с включенным ближним светом

...
Авто и транспорт
ГИБДД опубликовала предупреждение для калужских водителей
19:10 14.10
1 3534
RudeBoy

Какой там тепла.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге 86 домов остаются без отопления
17:18 14.10
4 5322
Meshootka

Будет информация, сколько Денисов сегодня кубометров снега вывез?

...
Авто и транспорт
Калуга встала в пробках после первого снега
16:24 14.10
2 7154
amorph

Не фортануло😃

...
Криминал
В Бабынино мужчина подменил дорогие часы в пункте выдачи заказов
15:58 14.10
1 3108
Иностранный агент

В 2022 году вопрос обострился

...
Статьи, аналитика, репортажи
Грозит ли Калуге цифровой апокалипсис
15:01 14.10
3 4570
дядя саша 1

А что в Калуге бывают снегопады?

...
Авто и транспорт
Калуга встала в пробках после первого снега
14:54 14.10
2 7154
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Я это всё не из пальца высосал, потому что сам когда-то жил в 41 - м доме, и знаю эту проблему изнутри.

...
Недвижимость и ЖКХ
На разваливающийся жилой дом в Калуге обратил внимание Следком
14:18 14.10
4 6330
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Интересно кто же это, инкогнито - анонимно, пишет эти заказные статьи - громоотводы, направленные на то, чтобы выпустить пар у возмущённых калужан....

...
Статьи, аналитика, репортажи
Сколько и чего отремонтировали в Калужской области перед зимой
13:56 14.10
2 2682
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6ImRTWUhKeHdPMllqWDJZNHlCNzMyY0E9PSIsInZhbHVlIjoiSWhvaERadjBsSmpCV0J4RVkrMGNjVENwVDhhcEhPZWFOQnNDNFNtdFNoZ21Sc1BLUXZTWGJabllvdU1xWDNKOTVzMFZGczNNZWM4ekNsdmRNUTZadlhidG93dE01WlZQbm9pMVphME12bmthdnZKbmd2YTNGNjRmT0hDSmZ0T1FidTBHcUcwak1IU2RhZWNsYTVrY2pOTjVEbkZwT0YrQURwK2ovNnM0ZFZQSkZEL01SZ21ONUJKMFhkZThHM2RZR2x3MU9OV29BMnczTGRSYWRZSndqSldpbWx4MmpYVGYrV0FGUit2Z0RHK2VzS0NjNmRrajNnaG1VNlBLcENGSVFNeURjaUZXL1MvVUFTR0lJVkNsdU95UitNR2JsaThGNHovblVyUmZXRkRwSUt3RXZycVgwZDdtTUp2bmR1ZE9iQ3JUaWtsWDlhR1ZPN0FrZGhKTDE1dXkxQ2ZiS2dvd2FvWVU3aHpjZ1k4T1hlbkJHandrUzBkdUE4bmtpUUFvc0pzeDgzd1hGcFU3czVYMU04cnJ3S09YTWpHVTRSMlUySXdqRk55Mkh5RHIyRTVVb2tmb293S0xYeCs4d05DY05vUjdoSDlZYzlTcUxKKzBpR240WDlya2lubm9IZUJqL2JMQ2QvSFY5dXVRbnNVcVlXbkVaRkNlUkYzbi9pMi8ycXI0SmNqeWoxeFpENkg0czFDeUxETzhHMDVwM2hzZUdIalM2SmV4MytFbkkzZGkvV1piRmJPZVA0anhOdXpZYjdRSHpORFNQWndlL0JEeC80c21XYUkzUnRBSW9yOTJDVkVwL2pTLzVZeG5WWStZYWRSZkIxNDdaK0p2OHZoeiIsIm1hYyI6IjQzNDc0ZDE3MDU3YmQ4M2NiYWY2ZGJhY2U5ZDUzODMwNDA5NmY4NmFiNzM2Y2I3NzUwZTA0MmMzZDA3NmZjYTMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlpLcndjeFlOejErQU95VkZSMXpyUVE9PSIsInZhbHVlIjoiRHJBSGFEVmFWZi9COG5jdFpTK1UzOUE4RUZkWDVuc2tXNzdDYlpDam9TQ0J6enRQbE1MMlpZQlJOOEtPZkV1VG9EeGh6S1ZRM2FWWjlpOWtJQkZKTlR3REkvQ0RuRnc2bDBGSzBtUVAzZ2hrSkg4QnFwSk5TQWs3djlEMVZzczZMbE9GRjlqYnYxZHZGMjJTajVLdzJMaTEvOFlMMEFyRitwZmg1TE9UeFlBMXdCRXFMTjhVT0ZpZjd6TU1PaVJtYXpVQUtlblRqZjdYVXNXdW9CWEtMUXp1MUF1NEppSWxnZlpNTFVOaDhMZVh5amltRFo2REJyVWZBaXp3bHJiVHZUS0xKZjZlT0IvTFgraFhuS2wrcjROMnM2U0NZZVpvcHJBM1pUNE96THFrbHRBSUYrU2IwMFJRMVMrRXZSaEpkYXVaNmduQ1JFU0dsMHFXWmJ1MGdTQmJkWG1lOTBrZEdwTnloQm42NHpKdUp3TS9aY0U5c0V3cXoxaTlqS0puY0FwT2hnd0cxQXRSdlNqcUNqdGQwSEcwSlBhNGNKcjVWVVVNWXJpQTdzekpuQ1pBYmtYUU80Z0hnbWJjTExERSIsIm1hYyI6ImQ2NDU3Zjg1NTkxOTQ4YzJlMjRhOTY1MzQ1NjNiZTU4MDQ0ZjMxNTY4NGIyMTZjNDA4YTQ0YmNjZjgyOTc5MTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+