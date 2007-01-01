В Калуге отопление дали в 97% многоквартирных домов

Всего на территории областного центра 2268 многоэтажек с центральным отоплением.

Об этом 15 октября рассказал начальник управления ЖКХ Михаил Вишняков во время планерки у городского головы.

- Отопление подается в 2198 многоквартирных домов, это 97% от общего числа домов с центральным отоплением. В 67 многоэтажках ведутся работы по пуску отопления и регулировки системы, а также устранению аварийных ситуаций. Завершить работы по устранению аварийных ситуаций планируется в кратчайшие сроки, - сказал Вишняков.

В настоящее время, как сообщил начальник управления ЖКХ, батареи остаются холодными в нескольких домах по следующим адресам: Платова, Клюквина, Молодежная, Новаторская, Пригородная и Моторная.