В Калуге собрали гуманитарный груз для жителей Курской области

Депутаты и сотрудники аппарата Городской Думы вместе с сотрудниками Городской Управы собрали гуманитарный груз для жителей Курской области, вынужденных покинуть свои дома.

«С коллегами из Городской Думы доставили в пункт временного размещения то, о чём нас просили находящиеся там жители Курской области: тёплую одежду и обувь, лекарства, игрушки и средства гигиены для детей. Активное участие в сборе приняли все подразделения Городской Управы. Сегодня отмечается великий праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Настоятель храма в честь Николая Чудотворца Иоанн Паюл передал курянам иконы, книги и сладости для детей», – рассказал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.