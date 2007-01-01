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Общество

Кто стал «Калужским брендом – 2024» в сфере здравоохранения

В понедельник, 14 октября в областном драматическом театре прошла ежегодная церемония награждения лауреатов конкурса «Бренд года – 2024».
13:30 сегодня
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Агентство «Комсомольская правда – Калуга» уже 18 лет проводит этот конкурс. Номинантов выбирают жители Калужской области путем заполнения специальной формы на нашем сайте.

Одна из номинаций касается важнейшей области - здравоохранение и в этом году заслуженные награды медикам вручала заместитель министра здравоохранения Калужской области Татьяна КУЗНЕЦОВА.

- Рада приветствовать победителей в номинации услуги в сфере здравоохранения конкурса «Бренд года – 2024», - обратилась к лауреатам Татьяна Кузнецова. -  То, что победителем стали как государственные, так и частные медицинские организации, и их становится все больше и больше, говорит о том, что наши медицинские организации направлены на клиентоцентричность, то есть на пациентоцентричность. У нас есть куда развиваться, мы знаем, как привлекать жителей Калужской области, как удовлетворять их потребности. Поэтому, я думаю, у нас есть место для развития.

Победители в номинации «Услуги в сфере здравоохранения»

В этом году мероприятие прошло при поддержке наших партнеров: филиала Фора-Банк в г. Калуга и автосалона Анкар Авто.

Посмотреть, кто победил в других номинациях, можно на странице «Бренд года».

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