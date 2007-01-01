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Общество

Генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» поздравил лауреатов «Калужского бренда – 2024»

Награждение победителей ежегодного конкурса «Бренд года», организованного Агентством «Комсомольская правда – Калуга» прошло в понедельник, 14 октября.
12:00 сегодня
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Торжественная церемония награждения состоялась в Калужском областном драматическом театре.

Напомним, чествование компаний, которые наши читатели в ходе голосования на сайте назвали брендами региона, в этом году проходит в 18-й раз.

- Калужской области в этом году исполнилось 80 лет, и все эти годы на нашей земле самобытно строятся бренды, которыми гордится регион, - отметил в приветственной речи генеральный директор Агентства «Комсомольская правда – Калуга» Павел КОРЕНЮГИН. - Я очень рад приветствовать сегодня руководителей компаний, которые ведут свои коллективы к новым свершениям. Мы все прекрасно знаем, что за последнее время открылось окно возможностей, когда появляются и активно развиваются новые бренды, когда бренды, давно работающие, переходят в другие ниши о успешно в них реализовываются. И все это способствует развитию Калужской области. Я хочу высказать слова благодарности вам и вашим коллективам за работу и поздравляю с заслуженными наградами.

Победители в номинации «Страховые и банковские услуги»

Победители в номинации «Услуги в сфере образования и культуры»

В этом году мероприятие прошло при поддержке наших партнеров: филиала Фора-Банк в г. Калуга и автосалона Анкар Авто.

Посмотреть, кто победил в других номинациях, можно на странице «Бренд года».

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