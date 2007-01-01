Заболеваемость ОРВИ в Калужской области за неделю выросла на 15,6%

К врачам с 7 по 13 октября обратились 9210 человек, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Эпидемический порог превышен на 18%.

Гораздо чаще стали болеть взрослые. А вот у детей всех возрастов пошло снижение.

В Калуге заболеваемость за неделю выросла на 35,8%. У взрослых средний уровень прежних лет превышен на 171,7%.

В больницы с ОРВИ госпитализированы 39 человек.