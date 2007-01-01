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Новость дня Общество

Заболеваемость ОРВИ в Калужской области за неделю выросла на 15,6%

К врачам с 7 по 13 октября обратились 9210 человек, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Дмитрий Ивьев
09:09 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Эпидемический порог превышен на 18%.

Гораздо чаще стали болеть взрослые. А вот у детей всех возрастов пошло снижение.

В Калуге заболеваемость за неделю выросла на 35,8%. У взрослых средний уровень прежних лет превышен на 171,7%.

В больницы с ОРВИ госпитализированы 39 человек.

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