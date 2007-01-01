Заболеваемость ОРВИ в Калужской области за неделю выросла на 15,6%
К врачам с 7 по 13 октября обратились 9210 человек, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Эпидемический порог превышен на 18%.
Гораздо чаще стали болеть взрослые. А вот у детей всех возрастов пошло снижение.
В Калуге заболеваемость за неделю выросла на 35,8%. У взрослых средний уровень прежних лет превышен на 171,7%.
В больницы с ОРВИ госпитализированы 39 человек.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Афиша