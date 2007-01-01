Победителей конкурса «Калужский бренд - 2024» из числа промышленников поздравил глава самоуправления Юрий Моисеев

В понедельник, 14 октября в областном драматическом театре чествовали победителей.

Организатором конкурса уже 18 лет является агентство «Комсомольская правда – Калуга».

Призы и дипломы победителей получили десятки предприятий и организаций области.

Награды победителям вручили представители областной и городской власти.

- Прекрасно, когда открытым голосованием люди могут определить, какой бренд является самым узнаваемым. Это очень важно и для людей, и для самих предприятий, - отметил перед вручением наград глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Он вручил награды в двух номинациях.

Победители в номинации "Промышленные предприятия"

Победители в номинации "Бренды XXI века"

В этом году мероприятие прошло при поддержке наших партнеров: филиала Фора-Банк в г. Калуга и автосалона Анкар Авто.

Посмотреть, кто победил в других номинациях, можно на странице «Бренд года».