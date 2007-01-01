Победителей конкурса «Калужский бренд - 2024» из числа промышленников поздравил глава самоуправления Юрий Моисеев
В понедельник, 14 октября в областном драматическом театре чествовали победителей.
Организатором конкурса уже 18 лет является агентство «Комсомольская правда – Калуга».
Призы и дипломы победителей получили десятки предприятий и организаций области.
Награды победителям вручили представители областной и городской власти.
- Прекрасно, когда открытым голосованием люди могут определить, какой бренд является самым узнаваемым. Это очень важно и для людей, и для самих предприятий, - отметил перед вручением наград глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.
Он вручил награды в двух номинациях.
Победители в номинации "Промышленные предприятия"
Победители в номинации "Бренды XXI века"
В этом году мероприятие прошло при поддержке наших партнеров: филиала Фора-Банк в г. Калуга и автосалона Анкар Авто.
Посмотреть, кто победил в других номинациях, можно на странице «Бренд года».
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