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Общество

В Калужской области 210 322 человека привились от гриппа

Данные на 14 октября опубликовало в понедельник региональное министерство здравоохранения.
Дмитрий Ивьев
16:07 сегодня
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Лидерами по темпам вакцинации продолжают оставаться Куйбышевский, Спас-Деменский, Износковский и Мосальский районы.

- Вакцинация снижает риск заражения гриппом, смягчает течение заболевания, защищает от тяжелых осложнений, - заявили в Минздраве. - Сделайте прививку в мобильном пункте или в вашей поликлинике.

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