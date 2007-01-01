В Калужской области 210 322 человека привились от гриппа
Данные на 14 октября опубликовало в понедельник региональное министерство здравоохранения.
Лидерами по темпам вакцинации продолжают оставаться Куйбышевский, Спас-Деменский, Износковский и Мосальский районы.
- Вакцинация снижает риск заражения гриппом, смягчает течение заболевания, защищает от тяжелых осложнений, - заявили в Минздраве. - Сделайте прививку в мобильном пункте или в вашей поликлинике.
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