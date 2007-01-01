Калужский дальнобойщик задолжал детям 780 тысяч рублей
Мужчина долгое время не платил алименты двум своим дочкам, сообщили в понедельник, 14 октября, в управлении Федеральной службы судебных приставов.
Ограничения, которые использовали приставы, не заставили жителя Бабынинского района отдать деньги.
Дома его застать не могли, водитель все время был в разъездах по стране.
В итоге достучаться до должника удалось с помощью его работодателя. Калужанин добровольно погасил задолженность, когда на работе узнали о проблеме.
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