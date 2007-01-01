Калужский дальнобойщик задолжал детям 780 тысяч рублей

Мужчина долгое время не платил алименты двум своим дочкам, сообщили в понедельник, 14 октября, в управлении Федеральной службы судебных приставов.

Ограничения, которые использовали приставы, не заставили жителя Бабынинского района отдать деньги.

Дома его застать не могли, водитель все время был в разъездах по стране.

В итоге достучаться до должника удалось с помощью его работодателя. Калужанин добровольно погасил задолженность, когда на работе узнали о проблеме.