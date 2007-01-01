В Калуге награждают победителей премии «Бренд года»
Церемония в эти минуты проходит в стенах драматического театра.
Награды победителям вручают представители областной и городской власти.
Среди них замминистра сельского хозяйства Александр Кузин, замминистра здравоохранения Калужской области Татьяна Кузнецова, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, заместитель городского головы - начальник управления экономики и имущественных отношений Калуги Роман Евстратов и заместитель генерального директора Агентства развития бизнеса Калужской области Ирина Хаврошина.
«Бренд года» уже 18 лет проводит издание «Комсомольская правда – Калуга».
За лучшие компании в течение сентября голосовали жители региона.
Список победителей и подробности мы опубликуем позже на нашем сайте.
Лента комментариев
Афиша
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.