В Калуге награждают победителей премии «Бренд года»

Церемония в эти минуты проходит в стенах драматического театра.

Награды победителям вручают представители областной и городской власти.

Среди них замминистра сельского хозяйства Александр Кузин, замминистра здравоохранения Калужской области Татьяна Кузнецова, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, заместитель городского головы - начальник управления экономики и имущественных отношений Калуги Роман Евстратов и заместитель генерального директора Агентства развития бизнеса Калужской области Ирина Хаврошина.

«Бренд года» уже 18 лет проводит издание «Комсомольская правда – Калуга».

За лучшие компании в течение сентября голосовали жители региона.

Юрий Моисеев.

Список победителей и подробности мы опубликуем позже на нашем сайте.