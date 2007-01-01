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В Калуге награждают победителей премии «Бренд года»

Церемония в эти минуты проходит в стенах драматического театра.
Дмитрий Ивьев
16:13 сегодня
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Генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» Павел Коренюгин.
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Награды победителям вручают представители областной и городской власти.

Среди них замминистра сельского хозяйства Александр Кузин, замминистра здравоохранения Калужской области Татьяна Кузнецова, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, заместитель городского головы - начальник управления экономики и имущественных отношений Калуги Роман Евстратов и заместитель генерального директора Агентства развития бизнеса Калужской области Ирина Хаврошина.

«Бренд года» уже 18 лет проводит издание «Комсомольская правда – Калуга».

За лучшие компании в течение сентября голосовали жители региона.

Юрий Моисеев.
Юрий Моисеев.

Список победителей и подробности мы опубликуем позже на нашем сайте.

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