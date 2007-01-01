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Общество

Калужане доставили в Первомайск десятый за год гуманитарный конвой

В понедельник, 14 октября, об этом рассказали в региональном Минстрое.
Дмитрий Ивьев
10:00 сегодня
0 210
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В этот город направлено 17 тонн различных строительных материалов.

Также инструменты собрали для унитарных предприятий Первомайска.

Среди них бензопилы, шлифмашины, тепловые пушки и другие.

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Лента комментариев
VGA

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Статьи, аналитика, репортажи
Грозит ли Калуге цифровой апокалипсис
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mrTJohn

В Ливане говорят, что и телефоны с пейджерами свои желательно иметь, а не только софт.

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ILR

Кто автор статьи?

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Владимир, для таких новостей не хватает одной фотографии - должна быть фотография Денисова с сильно нахмуренным лицом, тут явно не до селфи...😐

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Денисов дал двое суток для окончания всех работ по отоплению Калуги
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ajax

Куда дели выловленное? Взвесили и выпустили?

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Василёк

а если нет ? то даст еще два ?🤪

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Денисов дал двое суток для окончания всех работ по отоплению Калуги
19:37 13.10
5 7192
Александр Митюрников

Кладбище врядли кого смущает в плане строительства и проживания в данном районе. На протвополжной стороне от кладбища отстроено довольно много частных домов отнюдь не бедных граждан. А вот разгребать эти бараки и "бодаться" с их жильцами застройщикам не интересно. И кстати из этих двухэтажек там есть достаточно ухоженные. У меня товарищ живёт в подобном , там и ремонт достойный и даже камин есть. Да и в целом дом выглядит неплохо. Но там жильцы сами о себе позаботились.

...
Недвижимость и ЖКХ
На разваливающийся жилой дом в Калуге обратил внимание Следком
18:42 13.10
3 5050
ajax

В воскресенье, 13 октября городской

...
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Денисов дал двое суток для окончания всех работ по отоплению Калуги
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5 7192
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