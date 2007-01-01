Губернатор поручил ускорить работу по реформированию МУПов
Реформирование МУПов идет по поручению президента. Государственные и муниципальные предприятия, кроме тех, которые действуют в сфере естественных монополий, будут ликвидированы или реорганизованы.
На начало года в Калужской области было 119 МУПов. Остаться должно только 34.
За девять месяцев было ликвидировано 51 предприятие, по трем идет банкротство, 15 – в состоянии ликвидации. Семь МУПов стали хозяйственными обществами, восемь - учреждениями.
По выполнению этой работы Калужская область находится на 19 месте среди регионов.
Шапша напомнил местным властям о необходимости вовремя выполнить запланированное.
Кладбище врядли кого смущает в плане строительства и проживания в данном районе. На протвополжной стороне от кладбища отстроено довольно много частных домов отнюдь не бедных граждан. А вот разгребать эти бараки и "бодаться" с их жильцами застройщикам не интересно. И кстати из этих двухэтажек там есть достаточно ухоженные. У меня товарищ живёт в подобном , там и ремонт достойный и даже камин есть. Да и в целом дом выглядит неплохо. Но там жильцы сами о себе позаботились....