Губернатор поручил ускорить работу по реформированию МУПов

Работа в муниципалитетах должна завершиться до конца декабря, рассказал 14 октября губернатор Владислав Шапша.

Реформирование МУПов идет по поручению президента. Государственные и муниципальные предприятия, кроме тех, которые действуют в сфере естественных монополий, будут ликвидированы или реорганизованы.

На начало года в Калужской области было 119 МУПов. Остаться должно только 34.

За девять месяцев было ликвидировано 51 предприятие, по трем идет банкротство, 15 – в состоянии ликвидации. Семь МУПов стали хозяйственными обществами, восемь - учреждениями.

По выполнению этой работы Калужская область находится на 19 месте среди регионов.

Шапша напомнил местным властям о необходимости вовремя выполнить запланированное.