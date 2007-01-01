-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Губернатор поручил ускорить работу по реформированию МУПов
Общество

Губернатор поручил ускорить работу по реформированию МУПов

Работа в муниципалитетах должна завершиться до конца декабря, рассказал 14 октября губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
11:23 сегодня
0 384
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Реформирование МУПов идет по поручению президента. Государственные и муниципальные предприятия, кроме тех, которые действуют в сфере естественных монополий, будут ликвидированы или реорганизованы.

На начало года в Калужской области было 119 МУПов. Остаться должно только 34.

За девять месяцев было ликвидировано 51 предприятие, по трем идет банкротство, 15 – в состоянии ликвидации. Семь МУПов стали хозяйственными обществами, восемь - учреждениями.

По выполнению этой работы Калужская область находится на 19 месте среди регионов.

Шапша напомнил местным властям о необходимости вовремя выполнить запланированное.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
VGA

...
Статьи, аналитика, репортажи
Грозит ли Калуге цифровой апокалипсис
10:19 сегодня
2 1866
mrTJohn

В Ливане говорят, что и телефоны с пейджерами свои желательно иметь, а не только софт.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Грозит ли Калуге цифровой апокалипсис
09:30 сегодня
2 1866
ILR

Кто автор статьи?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Сколько и чего отремонтировали в Калужской области перед зимой
09:06 сегодня
1 1304
Shurez

Бедные люди... И зима на носу...

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге разваливается дом на улице Телевизионной
08:36 сегодня
3 6454
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

https://www.kp40.ru/news/society/84078/

...
Общество
14 октября в Калуге произошло землетрясение
08:08 сегодня
6 39660
ILR

Владимир, для таких новостей не хватает одной фотографии - должна быть фотография Денисова с сильно нахмуренным лицом, тут явно не до селфи...😐

...
Недвижимость и ЖКХ
Денисов дал двое суток для окончания всех работ по отоплению Калуги
22:47 13.10
5 7192
ajax

Куда дели выловленное? Взвесили и выпустили?

...
Спорт
В Калужской области за четыре часа рыбаки наловили почти 35 килограмм рыбы
22:05 13.10
1 4812
Василёк

а если нет ? то даст еще два ?🤪

...
Недвижимость и ЖКХ
Денисов дал двое суток для окончания всех работ по отоплению Калуги
19:37 13.10
5 7192
Александр Митюрников

Кладбище врядли кого смущает в плане строительства и проживания в данном районе. На протвополжной стороне от кладбища отстроено довольно много частных домов отнюдь не бедных граждан. А вот разгребать эти бараки и "бодаться" с их жильцами застройщикам не интересно. И кстати из этих двухэтажек там есть достаточно ухоженные. У меня товарищ живёт в подобном , там и ремонт достойный и даже камин есть. Да и в целом дом выглядит неплохо. Но там жильцы сами о себе позаботились.

...
Недвижимость и ЖКХ
На разваливающийся жилой дом в Калуге обратил внимание Следком
18:42 13.10
3 5050
ajax

В воскресенье, 13 октября городской

...
Недвижимость и ЖКХ
Денисов дал двое суток для окончания всех работ по отоплению Калуги
18:01 13.10
5 7192
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6Ii9jNVd1Z0pZNkREODhqNTBaNGdoMUE9PSIsInZhbHVlIjoiUy8rY3BGNm1MTXNnaEk0Nlk2eU5oWk9VQjFjVm5ONWVSVnoyY2g0cGRwbzc5TjkxbEd1SjBWYkpwOUg0Njl3LzVMNzJ1a2kybzJwVkVUeDB1Z1pmR3NOR21zdzRMVnZYWjl1Y1lDbGJ6cW15WG9yeXkwQWJ0MTU2TlY3ZDAwRXF5alVjWVVkSVdMeWNXMzBQbUs5STYvdmJMQjVJQ1BnOC9rcUVNZVJIRzNiVGN0V0gyRUI5YkxPUHFwbGErVVprelVOK3VjN0RkSm5vd1lYQi83RnJSaG5RaU50QTJUMnpLMnQ5NjZqMEJRRnp3cUVjRVlWOFI0bUxoL01yaUpPbFpvaGRQdGlzcW5vcUZmV2tBTHFMM2w4K1BhRHVEdWQ1ekVRUmJDTjhZM3pLd2c5bnVBT29DdHpwY3R1MG5mOVk2bUFGUDZqeDhnK3Q3SnhXcFlUMzZVc3M5ZEdEaW1kSnMxOWR3bVY0NEFqZ29Fb2pNVHJMTUhzOFlTK21rUEF2UXlFdEFsbVF4VVNRaDJlbmozQ3ZqZVV6T0lQUEx5b2VKY0J6WEZ5R0NhQjFnemIyc3FiWWl5dXc4a1JEbVBpL0Y2d1R0K1doMDczYzdaUEN5R3hlUS9sTUdFRWQzdG8reG9NUVc2VDJUTHlNU3E0UitnNkNFSlFBNXMwaTR1SFFDaTNkZzZ2SW92VFpsTDZMYmhENTZ3OS80UkNqZ0RIL3BTUHZrNG9zbnZONWxUQlY3YVZvQUxIeDF0dkxoN2I2QmNFdDM5UTBWME92SnZTei9SejFqNXU0b3BWeDJ6cFFEMEFFdmo2b3lTZkozandsY0Z2TlBRTDZpWUx1b3o0SiIsIm1hYyI6ImVlNjMwMDE2NDU1ZGExZDAwODk5NjFlM2M3M2U1ZWJhZjM3ZGVmNDJmZDgxZGY2ZmY4M2E1NWY0ZjhmMjUzZDQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkxMUzV3QnB2cCtndFluWUNacytrRnc9PSIsInZhbHVlIjoiM0NJY2dScy9yWUx6dEhDbi84ZUlqQVM1bmFaZnhiLzdxVWZNM01Sc3FZVUltSkJDa2swemlTZ3R5ck80c0FJczZPYlBHSUhUMW4xZHYyQk04d3BWcER0NDQwdmNDSnR5U2gwK1pzbW50NEJ1VlE2MVRRNW9sVlJxaVBmVmpGcUxLWTM1eDQxU2lXeXZ4eUtSbU83MnZpR1ZRVTlDMmtxaG5Gd01sZWowOUxpQUZmTFhaVitBVm1VM1pUeVpyMzRGL0JDSndMNjlqdUZQc0M0bHdSenozWjBKNnJlKytyMzR5OWtJT01aV1Fnd0hKdndTOE1zdUNMWm1GV3ZLdjRwaEhIVXQxVjJ4NDVoUmJOM1hmcVZzTnVLblFBSzQrblhOZ2JnS0IrSml5R0pJRUNoTStHVGNoS1FGVE9oclJZM1htcGNFTWgyN0ZPbUtSalJVbE5FVmc1cHVZU1JNaGpyeWRWVzdTazV5ejdmRTk3WEhRMldVek4xL2ExYXZjUXlIY0t4RkRoMFFzV2t5Q01RZFlWOWxUSjFLWHNIQ0hMQm9aMXZmckZiTlZ0UUdZcjhnMWpvbHp4aW5EY0JxaE5SZCIsIm1hYyI6IjQwMGEwYjEzNzJiYjdjYWU1YTVhNjQ1OGI0YWNlOGZjMWIxZjk0ZmE2OTZjN2Q3M2NhZWVjMjU1YzM0YTVlMGUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+