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В Калуге за неделю мальчиков родилось больше чем девочек

Анастасия Каторгина

Всего с 7 по 12 октября на свет появились 63 малыша. Из них 33 мальчика и 30 девочек.

Анастасия Каторгина 436 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники