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Общество

В Калуге за неделю мальчиков родилось больше чем девочек

Всего с 7 по 12 октября на свет появились 63 малыша. Из них 33 мальчика и 30 девочек.
Анастасия Каторгина
11:46 сегодня
0 436
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Об этом сообщил городской загс.

Также среди новорожденных была одна двойня.

За этот же период мужем и женой стали 47 пар.

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Лента комментариев
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mrTJohn

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ILR

Кто автор статьи?

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Владимир, для таких новостей не хватает одной фотографии - должна быть фотография Денисова с сильно нахмуренным лицом, тут явно не до селфи...😐

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ajax

Куда дели выловленное? Взвесили и выпустили?

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а если нет ? то даст еще два ?🤪

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19:37 13.10
5 7192
Александр Митюрников

Кладбище врядли кого смущает в плане строительства и проживания в данном районе. На протвополжной стороне от кладбища отстроено довольно много частных домов отнюдь не бедных граждан. А вот разгребать эти бараки и "бодаться" с их жильцами застройщикам не интересно. И кстати из этих двухэтажек там есть достаточно ухоженные. У меня товарищ живёт в подобном , там и ремонт достойный и даже камин есть. Да и в целом дом выглядит неплохо. Но там жильцы сами о себе позаботились.

...
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На разваливающийся жилой дом в Калуге обратил внимание Следком
18:42 13.10
3 5050
ajax

В воскресенье, 13 октября городской

...
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18:01 13.10
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