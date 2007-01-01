В Калужской области пары планируют свадьбы на красивые даты в 2025 году

Подано уже около 400 заявлений на заключение брака после Нового года, сообщили 14 октября в региональном загсе.

На данный момент больше всего заявлений есть на 25 июля - 36, 5 июля – 25, 25 января – 21.

Наплыв желающих иметь в свидетельстве о браке красивую дату ожидается почти каждое 25 число в следующем году. Также в загсе полагают, что многие пары захотят пожениться 14 февраля, 5 апреля, 5 мая, 7 июля, 8 августа, 9 сентября и 10 октября.