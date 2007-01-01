В Калужской области пары планируют свадьбы на красивые даты в 2025 году
На данный момент больше всего заявлений есть на 25 июля - 36, 5 июля – 25, 25 января – 21.
Наплыв желающих иметь в свидетельстве о браке красивую дату ожидается почти каждое 25 число в следующем году. Также в загсе полагают, что многие пары захотят пожениться 14 февраля, 5 апреля, 5 мая, 7 июля, 8 августа, 9 сентября и 10 октября.
Кладбище врядли кого смущает в плане строительства и проживания в данном районе. На протвополжной стороне от кладбища отстроено довольно много частных домов отнюдь не бедных граждан. А вот разгребать эти бараки и "бодаться" с их жильцами застройщикам не интересно. И кстати из этих двухэтажек там есть достаточно ухоженные. У меня товарищ живёт в подобном , там и ремонт достойный и даже камин есть. Да и в целом дом выглядит неплохо. Но там жильцы сами о себе позаботились....