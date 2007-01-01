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Общество

В Калужской области работникам выплатили миллион рублей после вмешательства прокуратуры

Проверку провела прокуратура Думиничского района.
Анастасия Каторгина
10:37 сегодня
0 922
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Трудящимся с августа по сентябрь задолжали свыше миллиона рублей.

Об этом 14 октября рассказало региональное надзорное ведомство.

Были приняты меры реагирования.

В итоге задолжность перед работниками погасили.

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