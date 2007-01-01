В Калужской области скончался известный чиновник

Бывший глава администрации Козельского района Юрий Дятлов ушел из жизни, сообщили в администрации в понедельник, 14 октября.

Прощание состоится в понедельник в 11:20 на Заводской, 6 в Козельске. На 12:00 назначено отпевание в Успенском соборе.

Именно с Дятловым долгие годы ассоциировался Козельский район.

Он возглавлял администрацию с 1990 по 2010 годы.