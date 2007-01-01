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Общество

В Калужской области скончался известный чиновник

Бывший глава администрации Козельского района Юрий Дятлов ушел из жизни, сообщили в администрации в понедельник, 14 октября.
Дмитрий Ивьев
08:45 сегодня
0 2806
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Прощание состоится в понедельник в 11:20 на Заводской, 6 в Козельске. На 12:00 назначено отпевание в Успенском соборе.

Именно с Дятловым долгие годы ассоциировался Козельский район.

Он возглавлял администрацию с 1990 по 2010 годы.

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Александр Митюрников

Кладбище врядли кого смущает в плане строительства и проживания в данном районе. На протвополжной стороне от кладбища отстроено довольно много частных домов отнюдь не бедных граждан. А вот разгребать эти бараки и "бодаться" с их жильцами застройщикам не интересно. И кстати из этих двухэтажек там есть достаточно ухоженные. У меня товарищ живёт в подобном , там и ремонт достойный и даже камин есть. Да и в целом дом выглядит неплохо. Но там жильцы сами о себе позаботились.

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