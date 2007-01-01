Обнинским молодоженам теперь вручают путевки здоровья
На церемонии бракосочетания сотрудники отдела ЗАГС передают молодым не только свидетельство о заключении брака, но и сертификаты «Репродуктивное здоровье».
С этим документом семейные пары могут пройти медицинское обследование для определения репродуктивных возможностей.
Программа «Репродуктивное здоровье» инициирована Министерством здравоохранения Калужской области в рамках нацпроекта «Демография».
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