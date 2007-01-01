+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Обнинским молодоженам теперь вручают путевки здоровья
Общество

Обнинским молодоженам теперь вручают путевки здоровья

На церемонии бракосочетания сотрудники отдела ЗАГС передают молодым не только свидетельство о заключении брака, но и сертификаты «Репродуктивное здоровье».
Михаил Тырин
17:04 сегодня
0 608
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

С этим документом семейные пары могут пройти медицинское обследование для определения репродуктивных возможностей.

Программа «Репродуктивное здоровье» инициирована Министерством здравоохранения Калужской области в рамках нацпроекта «Демография».

Новости по тегу
общество.
Лента настроения
4 оценили
0%
25%
0%
0%
0%
75%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
ajax

Там фермеров - пара человек!

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
22:21 11.10
28 22180
ajax

Позор городским чинушам!

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге разваливается дом на улице Телевизионной
22:15 11.10
1 4444
ajax

Чиновники, городские и ВУЗовские - позор!

...
Общество
Калужане поинтересовались, почему автобус №34 не проезжает до конечной, а останавливаются возле первого корпуса Бауманки
22:13 11.10
1 6854
Meshootka

Это новая точка притяжения от главарха

...
Общество
В Калуге повесили унитаз на мосту
17:12 11.10
4 12828
Александр Агапов

А что неудобно? На жопе в комфорте сидеть? Они бы на красный свет для начала перестали ездить. Светофоры вообще не для них придумали.

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
16:38 11.10
28 22180
Александр Агапов

И цены на такси поднять.

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
16:34 11.10
28 22180
habitant

"Как нам написал мужчина, с помощью «Калугатеплосеть» и ЖЭУ"

...
Общество
«УК должна работать напрямую с ресурсоснабжающей организацией»: калужане пожаловались на слишком горячие батареи
16:27 11.10
1 3698
habitant

а если попробовать возле "больных" деревьев посыпать опилочек свежих, можно ясень-об-липу натереть к примеру,

...
Благоустройство
В Калуге сухие деревья спилили на улице Рылеева
16:20 11.10
5 3998
ILR

Вот у меня в советской школе была тройка по русскому, а какая интересно оценка была у Дмитрия Ивьева?.

...
Культура
Появились сроки окончания строительства нового ТЮЗа в Калуге
16:13 11.10
5 6488
Василёк

помню денисов и ко обещали его разрисовать и давно и недавно еще раз обещали. видимо это все, что у них получилось 🤓

...
Общество
В Калуге повесили унитаз на мосту
15:38 11.10
4 12828
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6InRUNGZndW9Cb0VxQ29LMDBLOWVFYWc9PSIsInZhbHVlIjoiOFZ2MCthSEsrTjJFZmhpRm9tbjNadmtweEhJQjEzVk95aDFRYTBlM3owSHZOSUpsTmNBYVFxTXlkM3hqYllhZFRFM0IrY2pvUjJIYlhWdHFwdUhOSkJHZ3VhY242ZytlamF2Umk0NzZjRmJKd1crbU13VUZXeWZVaDE1SDNkcXYvMkRTakwrd0pzU3hHM3V6aE5FQnVhdWlIVWFEeDZLZWM1OWVVeWtORm50WXhMWS9FMDJjK2tTcGc3alZnL2dqVEdlUVQ0OFFaWUNqL0pKdGFseUVNN1R0T2pDaEVZQTIxamRXS3NBUVpUM0I5M2RXQTAxOVpJd0FsWWhldkI0TDZ2YUhWdVRaeHZ6N0ZhQmZCaDlaQ1ptOERWSzFRblIzc0ZNcG8ydm5TSUsxVDF6MVVhbXRHVUNRYmtDbHhJQklTb2RHb0hkT1I3TTRsSEh2Qkp6cDhCOENqSkNEdFBXQUJ0MHBsTW5XNXlzc25CVnpYakppaDhNdWd3SzZkbHVkNytvWTdETWlvcXpmeWgxeWtTUk5MeWd3NGluelA4M0lpcGs4eWdXZDM1UFc2RUFDTUZjZmtHZ3NNUUhTOGhlQUNQRXdmTTQ0eXUrUjRYQzBvZTlwRElkMGFnK01PeHBvVGhWcVZZNzBIelJ6RjVUN3h2VjNvLzFJOE5sK0VWdXBDOWxzNDBZUSt0SGlaZjdzNGduOGZ0OWVjOTF2WUxZQXZ5ajZUeVJubzBSVjNzOTZmUnFKTGk4Um4xeDZCdUxPQU9seENiTEltNnk5N1JSY0JTQjVnNmQvZTZpS2JtOE9vVjN0QlB4L05PMStGajBWaXZPcjRDVGxoQXRwVHRBaiIsIm1hYyI6IjliZWQ2Y2ViZDIxOWU3NWRiMzg4ODE5NDlhZTJlZTIxNGJmM2U4YmJiNDIwM2Y3NWUyNDE1YWY1ZjQwZjdlZjkiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlAyay9qWXdhK2xYb1Nyb1o4UHVSVkE9PSIsInZhbHVlIjoiZ3BlWGZlSC90NEdCMTRldXhSdTl5QlhVWjRzZk5mSnBtSXBvRVN4blN2bkZiN2p6TGxLV3RvUzc4R2UvUzBwbENmcnVBbDlXM3lvMkNFU2J0S0pDZHdWOHdsOS9FeU5DdUlWUTBFczJVQ0xISUZPeEN3a0xyQldkVGJnakE0Q3o1OWdBZDhUbnVGUGlZemdOQS8rUDZYd2g0UWhGQm8zZWdsTU1MQi9HRGVBNm5sME01dXJhR2svSHRaV1hUSmZJL29PS2xQbXZzNld0WHVZcjVYTGlFUnRWNGVJU1hsUXlGMDNEaUtiN1dVYy9FS2FjZm1Hbk1LQWk2Q2s0K0Q2NmdOcXN0OE94dFBhdWZ0Tjh3UDNWQUdsRU0xRysxMU5EV0l0ZlU3d2c4M25jUzJFMzNsRXl1d09QdlowRjFSa1FRaFFFUTdjTWRHVFpNVXI1UnhBMXBJRTVXalNPTE9ZYU1IYmxaRE8xeVlZYUJBRkVoVW9hWjFYRDZkWkYyNUd1RHpVVnJWZGF0d3E3MXhwU2hkR241ZThTaXROSzRZeHlyaEVSMGtscHE2dzduN1Z6cDZNSDhpZ21lUDlHeFp6eCIsIm1hYyI6IjdlNTAxZmE0MTZjNDAzYjA2ZmE0ZmJlYzJhMDMzOTVlNTE3ZDEwNGZhNjVhMGM4YTg0Mzk5OTkzYjMxNTgyMWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+