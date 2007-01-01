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Обнинским молодоженам теперь вручают путевки здоровья

Михаил Тырин

На церемонии бракосочетания сотрудники отдела ЗАГС передают молодым не только свидетельство о заключении брака, но и сертификаты «Репродуктивное здоровье».

Михаил Тырин 608 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники