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Общество

Калужские судебные приставы помогли российским саперам

Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области, как и вся страна, поддерживает наших ребят.
Михаил Тырин
16:42 сегодня
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Недавно судебные приставы встретились с представителями инициативной группы «СВОих не бросаем». В разговоре выяснили, что нужны саперные флажки, которые помогают обозначать обнаруженные мины и остро необходимы на передовой.

Калужские судебные приставы приняли сигнал и за короткое время вместе со своими детьми изготовили 2 тысячи саперных флажков красного и зеленого цвета. Красный флажок значит, что мина опасна и может взорваться, а зеленый соответственно, что она обезврежена.

К благородной миссии подключили школьников и детсадовцев.

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