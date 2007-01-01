Старшеклассники из Калужской области заняли второе место на всероссийском состязании городов воинской славы

Команда из Малоярославца приняла участие в военно-патриотических играх "Наша сила - в единстве!», которые прошли на территории Российского университета спецназа им В.В. Путина в Чеченской республике. Об этом в субботу, 12 октября, сообщил глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Панферов.

Игры длились три дня, в течение которых ребята пришлось показать свои умения в строевой подготовке, прицельной стрельбе, метании гранат, преодолении полосы препятствий. Их навыки оценивали опытные инструкторы РУС.

Лучшие результаты показали "хозяева поля" - команда из Грозного "Ахмат". Однако, по законам кавказского гостеприимства их результаты не учитывались в общем зачете.

Лучшими стали школьники из Брянска, Малоярославец взял второй приз, а третье место у ребят из Ростова-на-Дону.