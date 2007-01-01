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Общество

«УК должна работать напрямую с ресурсоснабжающей организацией»: калужане пожаловались на слишком горячие батареи

Один из наших читателей рассказал, что на Грабцевском шоссе, 68 батареи топят слишком сильно.
Анастасия Каторгина
15:50 сегодня
1 794
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- Что происходит с батареями в районе Грабцевского шоссе, 68 ??? Одно дело дать в дома отопление, но зачем такой температуры (к батареям не притронуться, в прямом смысле)...окна все на распашку, - жалуется местный житель.

Ситуацию прокомментировала управляющая компания, которая, как заявил мужчина, «делов не знают»:

- Дозвонился я да УК ...они делов не знают, ссылаются на теплосеть...теплосесть трубку не берут. Опять на ночь, раскалённые батареи. Даже зимой так не топили. Да и вообще это не нормально, чтоб вот так вот.

Нам удалось связаться «Калугатеплостетью». Такой ответ мы получили:

- Управляющая компания должна замерить температуру на вводе в дом. По этому краю были работы по МКИ. Подрядчик менял трассы. Котельная работает по температурному графику. Она автоматическая, поэтому должно быть все в норме. Но если вдруг есть превышения, УК должна вызвать мастера, замерить температуру и разобраться.

Организация наоборот считает, что именно управляющая компания должна решить данную проблему или связаться с «Калугатеплосетью» напрямую, а не перекладывать ответственность на жителей:

- Они должны прежде всего работать напрямую с ресурсоснабжающей организацией, а не говорить жителям, что они ничего не знают, обращайтесь сами куда хотите. Если не будет таких заявок, то мы не узнаем о проблемах и не сможем их решить.

К счастью, сейчас проблема решилась. Как нам написал мужчина, с помощью «Калугатеплосеть» и ЖЭУ.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
Александр Агапов

А что неудобно? На жопе в комфорте сидеть? Они бы на красный свет для начала перестали ездить. Светофоры вообще не для них придумали.

...
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Александр Агапов

И цены на такси поднять.

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16:34 сегодня
27 19318
habitant

"Как нам написал мужчина, с помощью «Калугатеплосеть» и ЖЭУ"

...
Общество
«УК должна работать напрямую с ресурсоснабжающей организацией»: калужане пожаловались на слишком горячие батареи
16:27 сегодня
1 766
habitant

а если попробовать возле "больных" деревьев посыпать опилочек свежих, можно ясень-об-липу натереть к примеру,

...
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В Калуге сухие деревья спилили на улице Рылеева
16:20 сегодня
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ILR

Вот у меня в советской школе была тройка по русскому, а какая интересно оценка была у Дмитрия Ивьева?.

...
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Появились сроки окончания строительства нового ТЮЗа в Калуге
16:13 сегодня
5 4464
Василёк

помню денисов и ко обещали его разрисовать и давно и недавно еще раз обещали. видимо это все, что у них получилось 🤓

...
Общество
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15:38 сегодня
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Василёк

вчера наткнтулся на занимательную композицию про этих космонавтиков https://www.youtube.com/watch?v=AK8Y9tPUYXk&ab_channel=Same5hit

...
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15:37 сегодня
1 1740
Василёк

музыканты как раз песню про эти мосты написали ))) https://www.youtube.com/watch?v=dT4P0ne0v9U&ab_channel=Same5hit

...
Авто и транспорт
На Синих мостах в Калуге запланировали очередные работы
15:35 сегодня
5 7540
нико

просто быдло развлекается.

...
Общество
В Калуге повесили унитаз на мосту
15:05 сегодня
3 4806
kostindima

На 3 место трактор ЖКХ поставьте, много они загубили деревьев

...
Благоустройство
В Калуге сухие деревья спилили на улице Рылеева
14:37 сегодня
5 1916
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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