«УК должна работать напрямую с ресурсоснабжающей организацией»: калужане пожаловались на слишком горячие батареи

Один из наших читателей рассказал, что на Грабцевском шоссе, 68 батареи топят слишком сильно.

- Что происходит с батареями в районе Грабцевского шоссе, 68 ??? Одно дело дать в дома отопление, но зачем такой температуры (к батареям не притронуться, в прямом смысле)...окна все на распашку, - жалуется местный житель.

Ситуацию прокомментировала управляющая компания, которая, как заявил мужчина, «делов не знают»:

- Дозвонился я да УК ...они делов не знают, ссылаются на теплосеть...теплосесть трубку не берут. Опять на ночь, раскалённые батареи. Даже зимой так не топили. Да и вообще это не нормально, чтоб вот так вот.

Нам удалось связаться «Калугатеплостетью». Такой ответ мы получили:

- Управляющая компания должна замерить температуру на вводе в дом. По этому краю были работы по МКИ. Подрядчик менял трассы. Котельная работает по температурному графику. Она автоматическая, поэтому должно быть все в норме. Но если вдруг есть превышения, УК должна вызвать мастера, замерить температуру и разобраться.

Организация наоборот считает, что именно управляющая компания должна решить данную проблему или связаться с «Калугатеплосетью» напрямую, а не перекладывать ответственность на жителей:

- Они должны прежде всего работать напрямую с ресурсоснабжающей организацией, а не говорить жителям, что они ничего не знают, обращайтесь сами куда хотите. Если не будет таких заявок, то мы не узнаем о проблемах и не сможем их решить.

К счастью, сейчас проблема решилась. Как нам написал мужчина, с помощью «Калугатеплосеть» и ЖЭУ.