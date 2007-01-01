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Новость дня Общество

Калужане поинтересовались, почему автобус №34 не проезжает до конечной, а останавливаются возле первого корпуса Бауманки

11 октября на странице Губернатора Владислава Шапши женщина попросила помочь решить вопрос с транспортом.
Анастасия Каторгина
14:55 сегодня
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- Построили кампус, сделали дороги, поставили остановки. Почему автобусы не проезжают по всей территории до конечной, а только останавливаются у первого корпуса? Ведь предусмотрены же остановки. Студенты вынуждены выходить на трассе и преодолевать путь до учёбы через рвы на обочинах и тащить грязь в корпуса, - рассказывает местная жительница.

На ее комментарий под постом главы региона ответила горуправа:

- Сейчас проводится процедура передачи дороги в муниципальную собственность, после чего 34 маршрут будет продлён. Завершить процедуру передачи планируем в этом году.

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Лента комментариев
Александр Агапов

А что неудобно? На жопе в комфорте сидеть? Они бы на красный свет для начала перестали ездить. Светофоры вообще не для них придумали.

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а если попробовать возле "больных" деревьев посыпать опилочек свежих, можно ясень-об-липу натереть к примеру,

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Вот у меня в советской школе была тройка по русскому, а какая интересно оценка была у Дмитрия Ивьева?.

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музыканты как раз песню про эти мосты написали ))) https://www.youtube.com/watch?v=dT4P0ne0v9U&ab_channel=Same5hit

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нико

просто быдло развлекается.

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3 4806
kostindima

На 3 место трактор ЖКХ поставьте, много они загубили деревьев

...
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14:37 сегодня
5 1916
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