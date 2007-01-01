Калужане поинтересовались, почему автобус №34 не проезжает до конечной, а останавливаются возле первого корпуса Бауманки
11 октября на странице Губернатора Владислава Шапши женщина попросила помочь решить вопрос с транспортом.
- Построили кампус, сделали дороги, поставили остановки. Почему автобусы не проезжают по всей территории до конечной, а только останавливаются у первого корпуса? Ведь предусмотрены же остановки. Студенты вынуждены выходить на трассе и преодолевать путь до учёбы через рвы на обочинах и тащить грязь в корпуса, - рассказывает местная жительница.
На ее комментарий под постом главы региона ответила горуправа:
- Сейчас проводится процедура передачи дороги в муниципальную собственность, после чего 34 маршрут будет продлён. Завершить процедуру передачи планируем в этом году.
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