Калужане поинтересовались, почему автобус №34 не проезжает до конечной, а останавливаются возле первого корпуса Бауманки

11 октября на странице Губернатора Владислава Шапши женщина попросила помочь решить вопрос с транспортом.

- Построили кампус, сделали дороги, поставили остановки. Почему автобусы не проезжают по всей территории до конечной, а только останавливаются у первого корпуса? Ведь предусмотрены же остановки. Студенты вынуждены выходить на трассе и преодолевать путь до учёбы через рвы на обочинах и тащить грязь в корпуса, - рассказывает местная жительница.

На ее комментарий под постом главы региона ответила горуправа:

- Сейчас проводится процедура передачи дороги в муниципальную собственность, после чего 34 маршрут будет продлён. Завершить процедуру передачи планируем в этом году.