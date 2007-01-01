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В Калуге приземлился космонавтик-путешественник

16:02 сегодня
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Увидеть малыша можно в отеле Hilton Garden Inn Kaluga.

 Калужанам и гостям города горячо полюбились прячущиеся по улицам фигурки крошек-космонавтов, и отель Hilton Garden Inn Kaluga, который уже десять лет воплощает в жизнь традиции гостеприимства, с удовольствием поддержал эту замечательную традицию.

3 октября 2024 года отель подарил городу маленького космонавта-путешественника, двадцать первого по счёту. Теперь он будет встречать гостей у самого входа, радуя туристов и напоминая о космической истории Калуги.

Образ космонавта гармонично сочетается с идеей о странствиях и грандиозных путешествиях, выступает аллегорией движения. Особенно это сравнение уместно в эпоху появления космического туризма.

Как и каждый космонавтик в городе, этот герой имеет отличительную особенность – он везет за собой большой чемодан на колёсиках, и, видимо, спешит занять свой номер в отеле. Скорее всего, проведал, что даже конференц-залы здесь оформлены в космическом стиле.

Маленького путешественника создала Алина Фарниева, член Союза Художников, дочь скульптора Светланы Фарниевой – автора большинства калужских уличных скульптур. Фигурку можно потереть на удачу или загадать желание о самой долгожданной поездке.

Космонавта-путешественника вы cможете увидеть по адресу: г. Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, дом 74, корпус 3.

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