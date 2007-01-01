Калужскую область отметили на всероссийском форуме «Вместе — ради детей!»

Наш регион завоевал пять наград, сообщил 11 октября губернатор Владислав Шапша.

Калужская область отмечена дипломом лидера форума за проведение площадки «Сопровождение семей, принявших на воспитание ребенка».

Еще две награды вручены за организацию онлайн-площадки по работе с замещающими семьями и представление культурных традиций.

Награды получили и две социальные практики - организация кратковременного присмотра за детьми-инвалидами и профилактика семейного неблагополучия.

Как подчеркнул Шапша, эти успехи – результат большой работы социального блока регионального правительства и представителей НКО.