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Общество

Калужскую область отметили на всероссийском форуме «Вместе — ради детей!»

Наш регион завоевал пять наград, сообщил 11 октября губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
12:45 сегодня
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Калужская область отмечена дипломом лидера форума за проведение площадки «Сопровождение семей, принявших на воспитание ребенка».

Еще две награды вручены за организацию онлайн-площадки по работе с замещающими семьями и представление культурных традиций.

Награды получили и две социальные практики - организация кратковременного присмотра за детьми-инвалидами и профилактика семейного неблагополучия.

Как подчеркнул Шапша, эти успехи – результат большой работы социального блока регионального правительства и представителей НКО.

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