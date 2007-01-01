В Калуге повесили унитаз на мосту

Фото в пятницу, 11 октября, опубликовал в ВК калужанин Михаил Домбровский.

- Что это?! Архитектурное новшество? Новый символ Калуги? Висячие сады Семирамиды отдыхают? – задается вопросом житель Калуги.

Вероятно, кто-то повесил унитаз в шутку. Официально о каком-то подобном арт-объекте не сообщалось.

Ранее в октябре свисающий с моста унитаз видели в Москве.

UPD. После нашей публикации в городской управе сообщили, что сегодня унитаз уберут.