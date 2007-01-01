В Калужской области запущена социальная программа поддержки козоводческих хозяйств

Калужская область стала одним из пилотных регионов, выбранных для реализации социальной образовательной инициативы для фермеров от бренда Kozel Безалкогольное — «Мир грёз для коз».

В среду, 2 октября, на экоферме «Климовская» Юхновского района Калужской области за круглым столом встретились представители пивоваренной компании AB InBev Efes, региональных органов власти, а также профильные эксперты и профессионалы сельскохозяйственной отрасли. Цель — презентация программы адресной поддержки фермеров «Мир грёз для коз», направленной на развитие козоводческих хозяйств. В рамках программы была проведена консультация профильного ветеринара, кроме того, ферма получила все необходимые инструменты по уходу за козами: 50 больших надувных мячей, пьедесталы, групповые поилки, кормушки и чесалки. Не удивляйтесь выбору инструментов: козы — очень социальные животные, они с удовольствием играют с игрушками, скачут по пьедесталам и запрыгивают на стены.

Таким образом инициатива сочетает в себе как образовательную, так и материально-техническую базу и призвана обеспечить фермы инструментарием, который будет способствовать здоровому развитию поголовья.

Одни из первых в отрасли

Председатель совета директоров экофермы Владимир ШАЛУПЕНЬКО обратился с приветственным словом к гостям.

— Наша компания работает в Калужской области с 2010 года, — сказал Владимир Федорович. — Козоводство — достаточно новая отрасль для России, мы с большим трудом протаптываем дорогу в этом направлении, приобретаем знания. Накопленный опыт транслируем нашим клиентам — тем, кому продаем животных. Здорово, что социально-ответственный бизнес обратил внимание на насущные проблемы козоводческих хозяйств и вышел к нам с такой востребованной инициативой.

Оказалось, что калужские козоводы — одни из самых результативных. Сегодня поголовье фермы составляет 1500 коз, 800 из них дойные. В России предприятий такого масштаба не так много. Юхновская ферма рассчитана на производство пяти тонн молока в сутки, на сегодняшний день стабильный результат — три тонны. Развитие продолжается, в планах увеличить поголовье коз практически в два раза.

Поддержка козоводства

О программе «Мир грёз для коз» участникам встречи рассказала исполнительный директор AB InBev Efes в Калуге Наталья ПАХОВА.

— Мы гордимся, что наша компания продолжает активно реализовывать социально значимые проекты, — уточнила Наталья Алексеевна. — Пивоварение всегда идет рука об руку с сельским хозяйством. Уже больше 20 лет мы расширяем Агропрограмму, направленную на сотрудничество с локальными фермерами, которые выращивают высококачественный пивоваренный ячмень. Благодаря этому мы полностью обеспечиваем свои потребности в этом ингредиенте. А пивная дробина и переработанные дрожжи используются как кормовая добавка в животноводстве.

В этом году мы решили расширить меры поддержки и, вдохновившись символом бренда Kozel Безалкогольное, обратили свое внимание на козоводческие хозяйства. В результате анализа рынка мы поняли, что фермерам не хватает научной базы, систематизации информации и техническо-материальной поддержки. Наша цель — предоставить фермерам знания и экспертизу от ведущих профильных специалистов, которые обучат, расскажут о полезных практиках и поделятся опытом. Программа реализуется в партнерстве с Тимирязевской академией.

Поддержка местных сообществ и локальных производителей — одно из приоритетных направлений стратегии устойчивого развития нашей компании. Мы стремимся создавать условия для их процветания, и Калужская область стала одним из пилотных регионов нового проекта. Надеемся, что наши усилия принесут хороший результат.

Хочу выразить отдельную благодарность правительству Калужской области, Городской управе Калуги, которые поддерживают нас в наших начинаниях и всегда выражают готовность к взаимодействию.

Во время общения участников круглого стола интерес к программе бренда выразил и представитель министерства сельского хозяйства Калужской области.

— Не могу не отметить оригинальность мероприятия и особенно название «Мир грёз для коз», — взял слово заместитель министра сельского хозяйства региона Александр КУЗИН. — Прочитав название, я сразу понял, что обязательно хочу побывать на встрече и пообщаться с коллегами. Оригинальна идея: пивоваренная компания под эгидой бренда, которая поддерживает сельское хозяйство, направила фокус внимания на козоводство.

Мы уверены, что таким производствам нужно максимум поддержки, и со своей стороны стараемся предоставить им больше квалифицированной помощи, осуществлять финансовую и технологическую поддержку, в том числе начинающим фермерам. Мы однозначно за то, чтобы развивать разные направления, и поддерживаем сельхозпредприятия в части разведения племенных животных и производства молока.

«Ценно для нас»

После официальной части фермерам вручили все необходимое для качественного ухода за козами. Руководитель экофермы подошел к поилке, взял в руки и, оценив взглядом профессионала, пояснил собравшимся, в чем ее достоинства.

— Даже вот эта, казалось бы, обыкновенная вещь — поилка, но компания сделала очень правильную конструкцию, благодаря которой не будет проблем с выпаиванием козлят! — с удовольствием отметил Владимир Федорович.

Передать знания

Завершил основную часть мероприятия ветеринарный врач, заслуженный работник сельского хозяйства Московской области Алексей КОВАЛЕВ.

— Мне, как ветеринару с 33-летним стажем, приятно передать имеющиеся знания, познакомиться с фермерами поближе, вместе решать проблемы, — сказал Алексей Николаевич. — Козы нуждаются в нашем внимании. Мы любим молочные продукты, которые они нам дарят, а нам в свою очередь необходимо обеспечить заботой их.

Когда за животными ухаживают правильно, с любовью, они отвечают благодарностью, дают больше молока. Для козлят крайне важны активные игры. Если мы хотим относиться к животным с душой, то необходимо проявлять участие, позволяя играть.

Запуск пилотного проекта по поддержке и развитию козоводства в Калужской области получился информационно насыщенным для фермеров. Участники единогласно высказались о важности и перспективности такого направления животноводства как для региона, так и для страны в целом.

Козы обеспечены инструментами, которые помогут им развиваться, а информационная поддержка бренда Kozel Безалкогольное и профильных специалистов позволит фермерам внедрить новые практики содержания животных в хозяйствах.