+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области запущена социальная программа поддержки козоводческих хозяйств
Новость дня Общество

В Калужской области запущена социальная программа поддержки козоводческих хозяйств

Калужская область стала одним из пилотных регионов, выбранных для реализации социальной образовательной инициативы для фермеров от бренда Kozel Безалкогольное — «Мир грёз для коз».
16:18 сегодня
0 554
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В среду, 2 октября, на экоферме «Климовская» Юхновского района Калужской области за круглым столом встретились представители пивоваренной компании AB InBev Efes, региональных органов власти, а также профильные эксперты и профессионалы сельскохозяйственной отрасли. Цель — презентация программы адресной поддержки фермеров «Мир грёз для коз», направленной на развитие козоводческих хозяйств. В рамках программы была проведена консультация профильного ветеринара, кроме того, ферма получила все необходимые инструменты по уходу за козами: 50 больших надувных мячей, пьедесталы, групповые поилки, кормушки и чесалки. Не удивляйтесь выбору инструментов: козы — очень социальные животные, они с удовольствием играют с игрушками, скачут по пьедесталам и запрыгивают на стены.

Таким образом инициатива сочетает в себе как образовательную, так и материально-техническую базу и призвана обеспечить фермы инструментарием, который будет способствовать здоровому развитию поголовья.

Одни из первых в отрасли

Председатель совета директоров экофермы Владимир ШАЛУПЕНЬКО обратился с приветственным словом к гостям.

— Наша компания работает в Калужской области с 2010 года, — сказал Владимир Федорович. — Козоводство — достаточно новая отрасль для России, мы с большим трудом протаптываем дорогу в этом направлении, приобретаем знания. Накопленный опыт транслируем нашим клиентам — тем, кому продаем животных. Здорово, что социально-ответственный бизнес обратил внимание на насущные проблемы козоводческих хозяйств и вышел к нам с такой востребованной инициативой.

Оказалось, что калужские козоводы — одни из самых результативных. Сегодня поголовье фермы составляет 1500 коз, 800 из них дойные. В России предприятий такого масштаба не так много. Юхновская ферма рассчитана на производство пяти тонн молока в сутки, на сегодняшний день стабильный результат — три тонны. Развитие продолжается, в планах увеличить поголовье коз практически в два раза.

Поддержка козоводства

О программе «Мир грёз для коз» участникам встречи рассказала исполнительный директор AB InBev Efes в Калуге Наталья ПАХОВА.

— Мы гордимся, что наша компания продолжает активно реализовывать социально значимые проекты, — уточнила Наталья Алексеевна. — Пивоварение всегда идет рука об руку с сельским хозяйством. Уже больше 20 лет мы расширяем Агропрограмму, направленную на сотрудничество с локальными фермерами, которые выращивают высококачественный пивоваренный ячмень. Благодаря этому мы полностью обеспечиваем свои потребности в этом ингредиенте. А пивная дробина и переработанные дрожжи используются как кормовая добавка в животноводстве.  

В этом году мы решили расширить меры поддержки и, вдохновившись символом бренда Kozel Безалкогольное, обратили свое внимание на козоводческие хозяйства. В результате анализа рынка мы поняли, что фермерам не хватает научной базы, систематизации информации и техническо-материальной поддержки. Наша цель — предоставить фермерам знания и экспертизу от ведущих профильных специалистов, которые обучат, расскажут о полезных практиках и поделятся опытом. Программа реализуется в партнерстве с Тимирязевской академией.

Поддержка местных сообществ и локальных производителей — одно из приоритетных направлений стратегии устойчивого развития нашей компании. Мы стремимся создавать условия для их процветания, и Калужская область стала одним из пилотных регионов нового проекта. Надеемся, что наши усилия принесут хороший результат.

Хочу выразить отдельную благодарность правительству Калужской области, Городской управе Калуги, которые поддерживают нас в наших начинаниях и всегда выражают готовность к взаимодействию.

Во время общения участников круглого стола интерес к программе бренда выразил и представитель министерства сельского хозяйства Калужской области.

— Не могу не отметить оригинальность мероприятия и особенно название «Мир грёз для коз», — взял слово заместитель министра сельского хозяйства региона Александр КУЗИН. — Прочитав название, я сразу понял, что обязательно хочу побывать на встрече и пообщаться с коллегами. Оригинальна идея: пивоваренная компания под эгидой бренда, которая поддерживает сельское хозяйство, направила фокус внимания на козоводство.

Мы уверены, что таким производствам нужно максимум поддержки, и со своей стороны стараемся предоставить им больше квалифицированной помощи, осуществлять финансовую и технологическую поддержку, в том числе начинающим фермерам. Мы однозначно за то, чтобы развивать разные направления, и поддерживаем сельхозпредприятия в части разведения племенных животных и производства молока.

«Ценно для нас»

После официальной части фермерам вручили все необходимое для качественного ухода за козами. Руководитель экофермы подошел к поилке, взял в руки и, оценив взглядом профессионала, пояснил собравшимся, в чем ее достоинства.

— Даже вот эта, казалось бы, обыкновенная вещь — поилка, но компания сделала очень правильную конструкцию, благодаря которой не будет проблем с выпаиванием козлят! — с удовольствием отметил Владимир Федорович.

Передать знания

Завершил основную часть мероприятия ветеринарный врач, заслуженный работник сельского хозяйства Московской области Алексей КОВАЛЕВ.

— Мне, как ветеринару с 33-летним стажем, приятно передать имеющиеся знания, познакомиться с фермерами поближе, вместе решать проблемы, — сказал Алексей Николаевич. — Козы нуждаются в нашем внимании. Мы любим молочные продукты, которые они нам дарят, а нам в свою очередь необходимо обеспечить заботой их.

Когда за животными ухаживают правильно, с любовью, они отвечают благодарностью, дают больше молока. Для козлят крайне важны активные игры. Если мы хотим относиться к животным с душой, то необходимо проявлять участие, позволяя играть.

Запуск пилотного проекта по поддержке и развитию козоводства в Калужской области получился информационно насыщенным для фермеров. Участники единогласно высказались о важности и перспективности такого направления животноводства как для региона, так и для страны в целом.

Козы обеспечены инструментами, которые помогут им развиваться, а информационная поддержка бренда Kozel Безалкогольное и профильных специалистов позволит фермерам внедрить новые практики содержания животных в хозяйствах.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
Лента комментариев
Александр Агапов

А что неудобно? На жопе в комфорте сидеть? Они бы на красный свет для начала перестали ездить. Светофоры вообще не для них придумали.

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
16:38 сегодня
27 19318
Александр Агапов

И цены на такси поднять.

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
16:34 сегодня
27 19318
habitant

"Как нам написал мужчина, с помощью «Калугатеплосеть» и ЖЭУ"

...
Общество
«УК должна работать напрямую с ресурсоснабжающей организацией»: калужане пожаловались на слишком горячие батареи
16:27 сегодня
1 766
habitant

а если попробовать возле "больных" деревьев посыпать опилочек свежих, можно ясень-об-липу натереть к примеру,

...
Благоустройство
В Калуге сухие деревья спилили на улице Рылеева
16:20 сегодня
5 1916
ILR

Вот у меня в советской школе была тройка по русскому, а какая интересно оценка была у Дмитрия Ивьева?.

...
Культура
Появились сроки окончания строительства нового ТЮЗа в Калуге
16:13 сегодня
5 4464
Василёк

помню денисов и ко обещали его разрисовать и давно и недавно еще раз обещали. видимо это все, что у них получилось 🤓

...
Общество
В Калуге повесили унитаз на мосту
15:38 сегодня
3 4806
Василёк

вчера наткнтулся на занимательную композицию про этих космонавтиков https://www.youtube.com/watch?v=AK8Y9tPUYXk&ab_channel=Same5hit

...
Общество
В Калуге установили нового космонавтика
15:37 сегодня
1 1740
Василёк

музыканты как раз песню про эти мосты написали ))) https://www.youtube.com/watch?v=dT4P0ne0v9U&ab_channel=Same5hit

...
Авто и транспорт
На Синих мостах в Калуге запланировали очередные работы
15:35 сегодня
5 7540
нико

просто быдло развлекается.

...
Общество
В Калуге повесили унитаз на мосту
15:05 сегодня
3 4806
kostindima

На 3 место трактор ЖКХ поставьте, много они загубили деревьев

...
Благоустройство
В Калуге сухие деревья спилили на улице Рылеева
14:37 сегодня
5 1916
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6Ikl4Uk4vTlRUU1BVN2xCdVBmQjQycHc9PSIsInZhbHVlIjoiKzg5OTlzd200MlNHTkpEeHhvUU5MTlAxOE9MTEFoYWgrektGUEU0S3hMdGlqeGtZSE5hM1VtVHNpdUt5dTNZbzVldENHcFBoUjZ4S1lSaXlUVitkUnhXOFhBVlBWUXZ3TFB3T1o1WDRac0FRNUR6eDJxVFloazY0dWN6cUh6ZkJJTk5TOENpZTFDZC9xWmxSL1UvVjR6dHR1RUVPbHhBVnFiZ0kvNDlwcjlsd3d5SjV0NlVtRks1RnhEeXpRdjRCemRhN0dHRjNKTzdXMlVoMGppTHRwcys5djdIUUlGMXI2dU9jdHBnMzhTcG5iUGszeVRKc3pMTkNUSzlSYXBGVENhZjRobXdUM0JVZjFDc24wWEV0R2RtcFZCL3IxOUhsUGVjem1XUHZpQUhhZUJUK2RWUk1RWFlQNHZnM0d4Q2FUWDlLbXd6a2NMa29JQ3c5SXJsRmJlSWlmMHRrZUJPdEVuRzR6SWFaNmRMa211M2luZUFFeEZYOXBqSit0amF2QVArYnJUekhDZXBvUnhlK3VIckJ6WkNoVWd6QkpWSThvOFh3SUZOQTg3N3lXcXFXaW9YU21PeU0zRVdNQ2RYTDFMWmhzamNuY0hBb0RpZU9hcFZPdmcvaldvRkQ4clMyT0xCM2hUeURLNUlVU0l4eTg1MDY4MVJDUW1YR2pXajNZVjBhMFpDamVrKysvcW9adk5wN2htbnFMdGNSR1p3K29hUitQZEo2V0N2b2NEVGhnb3ZFajF1NG1KQXpCVTdlN014MUxXWWFIa3hWOUVXaE9aT2xCWHFRcjk0b2VFV1VZUi9qM0FEZlhBK2NCNytYcDJVQTZVY2prcmg4S09kZiIsIm1hYyI6IjRkZmU1Njg4ZmVkZjMyYjkyMWZkN2Q3YjU4MjA5MDUwNmRiYTc5ZmJjNmJmYjYwMDRiODI1NDI0ZjBiZjE4MjYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InlNKzlMZ0YrUjV4NVVySWt2eEdza1E9PSIsInZhbHVlIjoiUzZpcklmc0tCR2RtNlBDNVpyK0FRZHNHdU4xWFBOL3VrTjJsMmMvM3BURjhxRlJOVjcwaWpMb3ltbFU1OHBVMTBNWnpjQlZEUWlEUkRmUzg2Z21jZWFGalBHdE5GZWQwcUNEd1RyUHVhUnF2ejNLbjFLN1FQa3JEWGpESGd0UmQ0TlhqVzR3ODFmbGVoQTBPZUhlS3h2WWJ4V1Zhelc2VUZRWUJxQ0hvZFNjYU5xb3F6S1lPMlNSOGlzaVdUZmtaU1hFdGs5MVY5cFQwbDg2QVhiTVl5YVdHMG5tR2NMcXVqdHJoY0pxS2p1NzV1Q0dxVnRKcnMxMkJYQ3hBdG1YNDhsdVErSzY4Z3ZMSFRaZ0VOejFlM1YwaThKRTZOL3Z3OG9DNnl6Q1YxQUpjRHV0MmlNL1gyekpseDAzNmhaTFJrejl6NmRCQU9obVk0S2dCODFWcHNQd29sSXk4Zm0vYk9PV3BDTjJnVFdQL0FYaDcwMno2QVliem1mN05PYStoM0VmNHE4Zm9oQTJZR2ZEZ2hRdEV1amlaV3U1cGE0MVJnSXJMOCtyL2kxRVFoaVFjMmY0U3NKSEFxUThGcjlDSyIsIm1hYyI6Ijg5MDk3ZDUyYjRjZWY1Yjc2MGVhMmZlYWQ1ZTI4OTBiMWRiNjZkYTczZTM3MjZmZTk4MmIzN2UyMDI0MjE0ODIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+