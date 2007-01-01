В Калужской области отремонтировали спортзал для детей с ограниченными возможностями после вмешательства прокуратуры

Проверку проводила Кировская межрайонная прокуратура.

Об этом 11 октября сообщил региональный надзорный орган.

Оказалось, что между директором МКОУ Бетлицкая школа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Росток» и подрядчиком был в марте заключен контракт. До 20 августа должны были сделать ремонт спортзала.

Однако все выполнить в срок не получилось.

Прокуратура внесла подрядчику представление.

В итоге его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Так, после прокурорского вмешательства контракт был исполнен.