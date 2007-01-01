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Общество

В Калужской области отремонтировали спортзал для детей с ограниченными возможностями после вмешательства прокуратуры

Проверку проводила Кировская межрайонная прокуратура.
Анастасия Каторгина
11:25 сегодня
0 658
Прокуратура Калужской области
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Об этом 11 октября сообщил региональный надзорный орган.

Оказалось, что между директором МКОУ Бетлицкая школа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Росток» и подрядчиком был в марте заключен контракт. До 20 августа должны были сделать ремонт спортзала.

Однако все выполнить в срок не получилось.

Прокуратура внесла подрядчику представление.

В итоге его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Так, после прокурорского вмешательства контракт был исполнен.

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