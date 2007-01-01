В Калужской области отремонтировали спортзал для детей с ограниченными возможностями после вмешательства прокуратуры
Проверку проводила Кировская межрайонная прокуратура.
Об этом 11 октября сообщил региональный надзорный орган.
Оказалось, что между директором МКОУ Бетлицкая школа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Росток» и подрядчиком был в марте заключен контракт. До 20 августа должны были сделать ремонт спортзала.
Однако все выполнить в срок не получилось.
Прокуратура внесла подрядчику представление.
В итоге его оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Так, после прокурорского вмешательства контракт был исполнен.
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