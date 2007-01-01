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Общество

В Калуге собрались руководители контрольно-счётных органов ЦФО

Дмитрий Ивьев
08:20 сегодня
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10 октября в Калуге стартовало XIII Общее собрание представительства Союза муниципальных контрольно-счетных органов в Центральном федеральном округе. В заседании приняли участие члены Президиума Союза, руководители контрольно-счётных органов областных центров Центрального федерального округа, представители органов местного самоуправления.

Приветствовал участников собрания Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев:

«Вы ведёте очень важную работу, без контрольных органов невозможна нормальная деятельность органов местного самоуправления. Контрольно-счётная палата Калуги была основана 25 лет назад, высокими результатами своей работы сотрудники КСП подтвердили правильность этого решения. Сегодня без заключения Контрольно-счётной палаты не принимается ни одно решение Городской Думы. Благодарю вас за плодотворный труд, контроль за эффективным и бережным использованием бюджетных средств, желаю успехов в работе на благо всей нашей страны!»

В ходе заседания обсуждались вопросы формирования местных бюджетов в условиях изменения налогового законодательства, выявления нарушений при проведении проверок строительных и ремонтных работ, взаимодействия муниципальных контрольно-счётных органов с надзорными и правоохранительными органами.

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