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Главная Новости Общество В Калуге 14 октября состоится награждение победителей конкурса «Бренд года-2024»
Новость дня Общество

В Калуге 14 октября состоится награждение победителей конкурса «Бренд года-2024»

Оно пройдет вечером в драматическом театре.
Дмитрий Ивьев
08:00 сегодня
0 1160
Церемония награждения в 2023 году.
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Напомним, уже 18 лет это мероприятие организует «Комсомольская правда – Калуга».

В течение всего сентября калужане отдавали голоса за те компании, которые считают брендом региона.

Список победителей уже известен. Его объявят в рамках награждения.

В мероприятии будут участвовать представители городской и областной власти, которые вручат лучшим компаниям награды.

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Лента комментариев
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