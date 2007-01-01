В Калуге 14 октября состоится награждение победителей конкурса «Бренд года-2024»
Напомним, уже 18 лет это мероприятие организует «Комсомольская правда – Калуга».
В течение всего сентября калужане отдавали голоса за те компании, которые считают брендом региона.
Список победителей уже известен. Его объявят в рамках награждения.
В мероприятии будут участвовать представители городской и областной власти, которые вручат лучшим компаниям награды.
Кладбище врядли кого смущает в плане строительства и проживания в данном районе. На протвополжной стороне от кладбища отстроено довольно много частных домов отнюдь не бедных граждан. А вот разгребать эти бараки и "бодаться" с их жильцами застройщикам не интересно. И кстати из этих двухэтажек там есть достаточно ухоженные. У меня товарищ живёт в подобном , там и ремонт достойный и даже камин есть. Да и в целом дом выглядит неплохо. Но там жильцы сами о себе позаботились....