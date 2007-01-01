В Калуге 14 октября состоится награждение победителей конкурса «Бренд года-2024»

Церемония награждения в 2023 году.

Оно пройдет вечером в драматическом театре.

Церемония награждения в 2023 году.

Напомним, уже 18 лет это мероприятие организует «Комсомольская правда – Калуга».

В течение всего сентября калужане отдавали голоса за те компании, которые считают брендом региона.

Список победителей уже известен. Его объявят в рамках награждения.

В мероприятии будут участвовать представители городской и областной власти, которые вручат лучшим компаниям награды.