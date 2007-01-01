Церемония «Бренд года-2024» пройдет в Калуге
Конкурс уже 18 лет проводит газета «Комсомольская правда – Калуга».
В рамках него калужане отдают свои голоса за предприятия нашей области, заслуживающие звания «Калужский бренд».
Те компании, которые набрали наибольшее число голосов наших читателей, становятся победителями.
В церемонии награждения примут участие представители городской и областной власти, которые лично вручат лучшим предприятиям региона награды.
Напомним, голосование проходило в течение всего сентября. Принять в нем участие мог любой желающий. Для этого в специальную форму надо было вписать названия тех предприятий, которые участник голосования считает брендом. Те, кого упомянули чаще всего, и стали победителями.
Неправильная обрезка дереаьев привела к тому что деревья засохли. Деревья скрывали фасады домов. Теперь город реально как мёртвый. Деревьев нет, фасады в ужасном состоянии, зелёные зоны не приведены в порядок. Покос травы был один раз в этом году. А в некоторых местах 0 (например у красного креста на Луначарского, почему нельзя сделать зелёную зону с лавками и фонариками рядом с больницей, а не побитый жизнью газон....