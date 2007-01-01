Церемония «Бренд года-2024» пройдет в Калуге

В понедельник, 14 октября, имена победителей объявят со сцены драмтеатра.

Конкурс уже 18 лет проводит газета «Комсомольская правда – Калуга».

В рамках него калужане отдают свои голоса за предприятия нашей области, заслуживающие звания «Калужский бренд».

Те компании, которые набрали наибольшее число голосов наших читателей, становятся победителями.

В церемонии награждения примут участие представители городской и областной власти, которые лично вручат лучшим предприятиям региона награды.

Напомним, голосование проходило в течение всего сентября. Принять в нем участие мог любой желающий. Для этого в специальную форму надо было вписать названия тех предприятий, которые участник голосования считает брендом. Те, кого упомянули чаще всего, и стали победителями.