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Церемония «Бренд года-2024» пройдет в Калуге

В понедельник, 14 октября, имена победителей объявят со сцены драмтеатра.
Дмитрий Ивьев
07:30 сегодня
0 668
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Конкурс уже 18 лет проводит газета «Комсомольская правда – Калуга».

В рамках него калужане отдают свои голоса за предприятия нашей области, заслуживающие звания «Калужский бренд».

Те компании, которые набрали наибольшее число голосов наших читателей, становятся победителями.

В церемонии награждения примут участие представители городской и областной власти, которые лично вручат лучшим предприятиям региона награды.

Напомним, голосование проходило в течение всего сентября. Принять в нем участие мог любой желающий. Для этого в специальную форму надо было вписать названия тех предприятий, которые участник голосования считает брендом. Те, кого упомянули чаще всего, и стали победителями.

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Лента комментариев
amorph

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Александр KU

Неправильная обрезка дереаьев привела к тому что деревья засохли. Деревья скрывали фасады домов. Теперь город реально как мёртвый. Деревьев нет, фасады в ужасном состоянии, зелёные зоны не приведены в порядок. Покос травы был один раз в этом году. А в некоторых местах 0 (например у красного креста на Луначарского, почему нельзя сделать зелёную зону с лавками и фонариками рядом с больницей, а не побитый жизнью газон.

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"....не называя точные даты."

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Может в этом и есть великая сермяжная правда...

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