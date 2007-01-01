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Общество

Калужская пенсионерка связала 230 пар носков для военных

Как рассказал 10 октября министр труда и социальной защиты региона Павел Коновалов, этим занимается Тамары Котченко из дома-интерната «Двуречье».
11:35 сегодня
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Пенсионерка сама вызвалась вязать носки.

Как отметил Коновалов, это демонстрирует творческую активность и дух солидарности.

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Лента комментариев
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