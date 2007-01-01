Двое калужан стали студентами «Школы мэров»
Они начали подготовку высококвалифицированных управленцев.
Всего будет 500 академических часов занятий. Участники будут перенимать опыт работы в муниципалитетах, среди которых Москва, Калужская, Самарская области, Чечня и другие.
«Школа мэров» проводится с прошлого года. Уже 20 ее выпускников получили назначения на управленческие должности. Среди них глава администрации Людиновского района Стефан Перевалов и замглавы администрации Обнинска по вопросам управления делами Геннадий Ананьев.
Неправильная обрезка дереаьев привела к тому что деревья засохли. Деревья скрывали фасады домов. Теперь город реально как мёртвый. Деревьев нет, фасады в ужасном состоянии, зелёные зоны не приведены в порядок. Покос травы был один раз в этом году. А в некоторых местах 0 (например у красного креста на Луначарского, почему нельзя сделать зелёную зону с лавками и фонариками рядом с больницей, а не побитый жизнью газон....