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Общество

Двое калужан стали студентами «Школы мэров»

Это помощник заместителя губернатора Дмитрий Иванов и начальник управления делами городской управы Калуги Никита Новиков, сообщили 10 октября в правительстве региона.
Дмитрий Ивьев
15:02 сегодня
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Они начали подготовку высококвалифицированных управленцев.

Всего будет 500 академических часов занятий. Участники будут перенимать опыт работы в муниципалитетах, среди которых Москва, Калужская, Самарская области, Чечня и другие.

«Школа мэров» проводится с прошлого года. Уже 20 ее выпускников получили назначения на управленческие должности. Среди них глава администрации Людиновского района Стефан Перевалов и замглавы администрации Обнинска по вопросам управления делами Геннадий Ананьев.

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Лента комментариев
amorph

Все во благо, да да, знаем, проходили, Кирова сильно позеленела после вырубки?

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:56 сегодня
6 4816
Александр KU

Неправильная обрезка дереаьев привела к тому что деревья засохли. Деревья скрывали фасады домов. Теперь город реально как мёртвый. Деревьев нет, фасады в ужасном состоянии, зелёные зоны не приведены в порядок. Покос травы был один раз в этом году. А в некоторых местах 0 (например у красного креста на Луначарского, почему нельзя сделать зелёную зону с лавками и фонариками рядом с больницей, а не побитый жизнью газон.

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:52 сегодня
6 4816
Shredder

Теория заговора рулит.😎

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Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:48 сегодня
6 4816
Meshootka

Не приживётся интеллектуальная система на этих...носителях

...
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На Синих мостах в Калуге запланировали очередные работы
15:29 сегодня
2 4698
ILR

Игорь Кирдаков, а Вы подрабатываете в управе?.

...
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Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:15 сегодня
6 4816
ecilop

"....не называя точные даты."

...
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На Синих мостах в Калуге запланировали очередные работы
14:52 сегодня
2 4698
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Может в этом и есть великая сермяжная правда...

...
Недвижимость и ЖКХ
Жителей Калуги предупредили о проблемах с водой
14:39 сегодня
3 6482
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

За управление транспортом, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует установленным требованиям, водителя могут оштрафовать на 500 рублей.

...
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В Калуге полиция устроит рейды по тонировке
14:34 сегодня
4 3334
ajax

богодельнях

...
Общество
10 октября Боровск заняли французы
13:52 сегодня
12 6429
ajax

Часто места спилов выглядят идеальными, никаких следов болезни или т.п., но... Как это объяснят специалисты? Имею много снимков, но в нынешней ситуации подгрузить снимки к комменту не получается НИКАК! (Даже "подсказок" нет!)

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
13:46 сегодня
6 4816
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Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
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