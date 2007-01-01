Двое калужан стали студентами «Школы мэров»

Это помощник заместителя губернатора Дмитрий Иванов и начальник управления делами городской управы Калуги Никита Новиков, сообщили 10 октября в правительстве региона.

Они начали подготовку высококвалифицированных управленцев.

Всего будет 500 академических часов занятий. Участники будут перенимать опыт работы в муниципалитетах, среди которых Москва, Калужская, Самарская области, Чечня и другие.

«Школа мэров» проводится с прошлого года. Уже 20 ее выпускников получили назначения на управленческие должности. Среди них глава администрации Людиновского района Стефан Перевалов и замглавы администрации Обнинска по вопросам управления делами Геннадий Ананьев.