В Калуге прошла отчетная конференция в ТОС «Содружество»
Председатель ТОС, депутат Гордумы Татьяна Коняхина представила отчёт о деятельности общины, достигнутых результатах в благоустройстве микрорайона и создании комфортной городской среды.
«Отремонтированы многие дворовые территории, обустроен сквер «Содружество», высажен вишнёвый сад, реализовано четыре инициативных проекта, один из которых – знаковый для нашего микрорайона сквер «Комбата Авдеева». Впереди ещё много планов и проектов, реализовать которые мы планируем, в том числе с помощью программы инициативного бюджетирования», – отметила Татьяна Коняхина.
«Новые детские сады и школа, скверы и элементы благоустройства, отремонтированные дороги, дворы и тротуары – всё это появилось благодаря активности и плодотворному труду членов ТОС «Содружество». Огромный вклад в развитие микрорайона внесла Татьяна Ивановна Коняхина. Благодаря своему опыту и энергии она объединила неравнодушных жителей микрорайона, направила их усилия в нужное русло, выстроила конструктивный диалог с городскими властями», – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.
Неправильная обрезка дереаьев привела к тому что деревья засохли. Деревья скрывали фасады домов. Теперь город реально как мёртвый. Деревьев нет, фасады в ужасном состоянии, зелёные зоны не приведены в порядок. Покос травы был один раз в этом году. А в некоторых местах 0 (например у красного креста на Луначарского, почему нельзя сделать зелёную зону с лавками и фонариками рядом с больницей, а не побитый жизнью газон....
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