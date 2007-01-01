+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге прошла отчетная конференция в ТОС «Содружество»
Общество

В Калуге прошла отчетная конференция в ТОС «Содружество»

Дмитрий Ивьев
14:27 сегодня
0 916
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Председатель ТОС, депутат Гордумы  Татьяна Коняхина представила отчёт о деятельности общины, достигнутых результатах в благоустройстве микрорайона и создании комфортной городской среды.

«Отремонтированы многие дворовые территории, обустроен сквер «Содружество», высажен вишнёвый сад, реализовано четыре инициативных проекта, один из которых –  знаковый для нашего микрорайона сквер «Комбата Авдеева». Впереди ещё много планов и проектов, реализовать которые мы планируем, в том числе с помощью программы инициативного бюджетирования», – отметила Татьяна Коняхина.

«Новые детские сады и школа, скверы и элементы благоустройства, отремонтированные дороги, дворы и тротуары – всё это появилось благодаря активности и плодотворному труду членов ТОС «Содружество». Огромный вклад в развитие микрорайона внесла Татьяна Ивановна Коняхина. Благодаря своему опыту и энергии она объединила неравнодушных жителей микрорайона, направила их усилия в нужное русло, выстроила конструктивный диалог с городскими властями», – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Новости по тегу
городская дума
Партнёрские новости
Лента комментариев
amorph

Все во благо, да да, знаем, проходили, Кирова сильно позеленела после вырубки?

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:56 сегодня
6 4816
Александр KU

Неправильная обрезка дереаьев привела к тому что деревья засохли. Деревья скрывали фасады домов. Теперь город реально как мёртвый. Деревьев нет, фасады в ужасном состоянии, зелёные зоны не приведены в порядок. Покос травы был один раз в этом году. А в некоторых местах 0 (например у красного креста на Луначарского, почему нельзя сделать зелёную зону с лавками и фонариками рядом с больницей, а не побитый жизнью газон.

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:52 сегодня
6 4816
Shredder

Теория заговора рулит.😎

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:48 сегодня
6 4816
Meshootka

Не приживётся интеллектуальная система на этих...носителях

...
Авто и транспорт
На Синих мостах в Калуге запланировали очередные работы
15:29 сегодня
2 4698
ILR

Игорь Кирдаков, а Вы подрабатываете в управе?.

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:15 сегодня
6 4816
ecilop

"....не называя точные даты."

...
Авто и транспорт
На Синих мостах в Калуге запланировали очередные работы
14:52 сегодня
2 4698
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Может в этом и есть великая сермяжная правда...

...
Недвижимость и ЖКХ
Жителей Калуги предупредили о проблемах с водой
14:39 сегодня
3 6482
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

За управление транспортом, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует установленным требованиям, водителя могут оштрафовать на 500 рублей.

...
Общество
В Калуге полиция устроит рейды по тонировке
14:34 сегодня
4 3334
ajax

богодельнях

...
Общество
10 октября Боровск заняли французы
13:52 сегодня
12 6429
ajax

Часто места спилов выглядят идеальными, никаких следов болезни или т.п., но... Как это объяснят специалисты? Имею много снимков, но в нынешней ситуации подгрузить снимки к комменту не получается НИКАК! (Даже "подсказок" нет!)

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
13:46 сегодня
6 4816
Афиша
Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IkVONE8yNmNtYk5zT21uaUJneDJ6NVE9PSIsInZhbHVlIjoiZ1JOQk9vSG5rYyswZ0crMWljZU4vQmdObytjTkJCWFpocjI5WWZ6b0tTVjdhOUdrN3lEQ2VRV0VYeWJBVzlGK2VxbUx5TTV5ZnJjbnRlNUNRSkxZbGE2all1QWdjQzBQKzVFY2Z5cjE4eVk4czhTQUlpM3c3L0kwczJNbW4va1IzbnZYSklPaDZINnJoYm10OG1aWnNPUDFRVnRQVEFpc3BubVlkK0FqOU5nYklTcXQvZ3RIS0IvaUNCUnVlMlBLNVZ6R1d0TEtHQkZ3dnhacjVCL25GN1F2Qzd3VVFiditWYU41My9vTFZyN2hJelJYZHFUaHVJb2tsa2xSSlk0NlAwdkkvVyt3NStiTEhEUzNUcnZtNmhqSGxpb0pVNGUxR1NPUWpTTFdvUVZoZnJaTC9NejJHYkhKWHhuVWp3UmlFOHBVb2ZoQXVOK0JtMVhhUEplOUdLby8reXBJK3BnZzRrRDh4cHR1ZDVuSU0xck1LV1FTMlZaV3c5bDdFT3lkOFo2Q2xtSDdVM1duOEVZbUFKTlR2a1hHU3J3Y2ZPa1ZNa2tRb3dHM1AzaFEzVGpOMXg1UmRaU0NvL3kwZllsSWo3NERrLzdxN3RhYWpwVnVLUkVheXVzT05QTmJESjZ5RFY4ZDRscm9mOHZxSDNOcmlIczRKRytxMWc0ekxjRGdWTnljME5xNm1kVVplV2dzd3dsZC9uQldZQktWaVMyeXlnZlMxck04L2tQUFRjcElmSEo1QjFGYXRuRWt1eDJuOUJJdHFXeWMzeC9yTEhvNXc0R0x4bmpPRHEwanJmWmtFYzcrZFk4bms0OUpORXloQ3IyamoxUFVkalhRZDdXSCIsIm1hYyI6IjdmNWVlY2JmMzRmOTQ3MTNmNmQzNDQ3Nzc4MGE3YjIzZTY0YjBmOTUwYjc5OWQwOWI1MjkxYmM2NWYzZDU4NmEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkpnV1ozcUxyZ0wydEdNQWlUaDBhanc9PSIsInZhbHVlIjoicTJDYVJVS3oxLzM3Q2U5RC9mNWl1R1VPZThkMVpDQldoVGdUSkkxWGt4NGR2VXZtVmc4aWtFWjlXd2JBSlEyeEhNUmMxQWNod2YwK0xzdjdzN1BvSktwazN5TUw0VkFNQ1lGaHdJaEloQ3FiR1k1dWkvWTVaY3l1V2hNL2sxNmJaUFhtamZtQkw2T1R2bGk5YldCb2I2RzNUTXlsSHdOeDJBOXdKNjNNaVhOZ2hReHljTmIzK3FKK2piZkhMYmJ0dlA3TXJCMzB2b2k3a3l4YXlQUHBZQmxQa2V4ZC9PcVdtVW5acDU2dU1vaUJZK1hvRG9INWlpZ20wQmp5cWlxTm43REFBOXpnZGFnc09naEFHb1krNzNIa0RQY25mQ0xtVFNrT3lKNFJyem1Sc016ZzgrRVhqcjhkVVVGelhSSjE1YXU5ZXIwZnJ3clhUVWgrT3RnR2I1Q21YakpCaXp3WGhPY010NlhxdXJYcjhjZkdsWDBZQ2FXUTdwODJ4UktoYzFHcWhRWmcwVmpuZHFuVmxrSWpkY1FsS0RJUG5TeEMrUXB3NGVOTk5zTFFJeXhVdFUrL25WeWZsVWQzc2lGRiIsIm1hYyI6IjljYmM0MDRlNDZmZDMyMmU0M2ZmYjAzNDA1ZDlkNWZiZjhjMmFmYjQ4MTczNGYwMTE3NWFjNDgyZTFlYzM5ZjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+