В Калуге прошла отчетная конференция в ТОС «Содружество»

Председатель ТОС, депутат Гордумы Татьяна Коняхина представила отчёт о деятельности общины, достигнутых результатах в благоустройстве микрорайона и создании комфортной городской среды.

«Отремонтированы многие дворовые территории, обустроен сквер «Содружество», высажен вишнёвый сад, реализовано четыре инициативных проекта, один из которых – знаковый для нашего микрорайона сквер «Комбата Авдеева». Впереди ещё много планов и проектов, реализовать которые мы планируем, в том числе с помощью программы инициативного бюджетирования», – отметила Татьяна Коняхина.

«Новые детские сады и школа, скверы и элементы благоустройства, отремонтированные дороги, дворы и тротуары – всё это появилось благодаря активности и плодотворному труду членов ТОС «Содружество». Огромный вклад в развитие микрорайона внесла Татьяна Ивановна Коняхина. Благодаря своему опыту и энергии она объединила неравнодушных жителей микрорайона, направила их усилия в нужное русло, выстроила конструктивный диалог с городскими властями», – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.