Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев

За последний месяц сразу несколько центральных улиц Калуги лишились растительности.

Удалили больные деревья на знаковых для калужан территориях – Театральной, Луначарского, Гагарина, сквере Мира.

Конспирологи в соцсетях моментально стали выдавать «аналитику», выдвигая самые изощренные предположения о причинах столь бурной деятельности городских властей.

Откинем эмоции и разберемся спокойно, по делу. Мы выбрали самые популярные версии, звучащие в интернет-пространстве Калуги.

Если кратко: всё не так страшно, как кажется. И всё к лучшему. А Калуге быть зелёной снова. Но уже без сорных и больных деревьев.

Миф №1. «Пилят по живому!»

Очень многие из ярых обличителей санитарной рубки пишут о том, что мужики с пилами уничтожают здоровые деревья. Мол, в угаре, коммунальщики с бензопилами наперевес сносят не только больные, но и вполне себе зеленые деревья.

- Каждое дерево осматривается не только чиновниками, но и специалистами по озеленению, - объяснили нам в городской управе. - Более того, шефство над проектом взяла Общественная палата Калужской области. Они отвечают своей репутацией за корректное удаление именно больных и неизлечимых деревьев.

С другой стороны, зачем пилить здоровые деревья? Вроде бы среди чиновников и коммунальщиков пока не были замечены ненавистники деревьев.

Многие попались на удочку визуального обмана. Ведь судя по опубликованным фото, спилы и пни выглядят вроде бы нормальными. Но, специалисты объясняют, та самая златка узкотелая грызет стволы. После ее набега дерево обречено, и чем быстрее оно будет ликвидировано, тем больше вероятность, что зловредное насекомое не переползет на соседнее.

Кроме этого, отличить больное дерево можно по растущим на стволе грибам, по растрескавшейся коре и сухой макушке.

Миф №2. «Да они не деревья, а бюджет пилят!»

Тем, кто так считает, неплохо бы глубже погрузиться в тему. Дело в том, что проблема с зараженными златкой узкотелой деревьями в Калуге возникла не сегодня и не вчера.

Еще в 2020-м году после жалоб калужан, специалисты Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областями провели масштабную проверку состояния зеленых насаждений Калуги.

Именно тогда, после обследования, было подтверждено заражение зеленых насаждений этим вредителем. В зону карантина тогда попало около 17 тысяч гектар калужской земли!

Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору тогда было выдано предписание городским властям спилить более 6 тысяч зараженных деревьев и утилизировать их за пределами зоны заражения.

Провести столь масштабное мероприятие – это не сухую яблоню в собственном саду спилить. Такие работы требуют дополнительных финансовых трат. Наверное, излишне напоминать, что Калуга не купается в бюджетных рублях. Найти финансирование для выполнения предписания оказалось делом нелегким.

Картина умирающих деревьев в Калуге как нельзя лучше видна по картам «Яндекс. Панорамы». Не сочтите за труд, зайдите и посмотрите, как с годами Калуга «лысела» не от бензопил, а от насекомого вредителя.

Городу потребовалось четыре года, чтобы наконец выделить хотя бы часть необходимых средств. Так что «пилить бюджет» можно с прибыли (пока не поймают). С убытков ничего не напилишь.

Миф №3. «Бревна на продажу»

Появились в некоторых комментариях и предположения, что городские чиновники решили таким образом подкалымить. Сбывать срубленные деревья налево. Интересная мысль, она полностью коррелирует с мнением, что в кабинетах горуправы по утрам едят христианских младенцев.

Вырубают в Калуге ясенеподобные деревья, именно их любит та самая златка узкотелая. Эти деревья никоим образом не подходят под категорию деловой древесины, они являются сорными. Из них ничего не сделаешь, тем более что их древесина серьезно поражена вредителем.

К тому же, обратимся еще раз к официальному предписанию Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Там черным по белому написано о транспортировке лесоматериалов для утилизации за пределы очага заражения. Штрафы за подобные нарушения, на минуточку, на порядок выше, гипотетической выгоды от продажи.

Миф №4. «Места для парковок»

Совсем уж абсурдное предположение встретилось на просторах интернета: деревья вырубают для того, чтобы на их месте обустроить платные парковки.

Действительно, компания по вырубке мертвых деревьев в Калуге по времени совпала с объявлением о создании новых парковочных площадок на восьми улицах областного центра.

И вновь предлагаем обличителям погрузиться в матчасть, посмотреть на интерактивные карты Калуги. Зараженные, мертвые деревья росли на тротуарах или на «зеленке». Чтобы сделать на их месте парковку, нужно расширить проезжую часть, а это уже полноценная реконструкция улицы, что невозможно сделать без проекта и прочих дорогостоящих мероприятий.

Подобные новшества весьма затратны и требуют выставления официальных документов на том же сайте Госзакупок. Мы «прошерстили» этот сайт и не нашли ни одного подобного заявления. К тому же заявленные места парковок известны, кое-где они уже размечены.

Миф №5. «Калуга останется голой»

Наконец, последний, пятый миф о рубке деревьев в Калуге гласит, что никто ничего после сажать не собирается. Якобы, город превратится в этакий асфальто-плиточный пустой плац. И дворникам меньше работы, и коммунальщикам не нужно будет ухаживать за насаждениями, и вообще, чистенько так будет, лысенько.

Ответ на это неоднократно уже звучал в комментариях городских властей. Весной следующего года в качестве компенсации высадят качественные деревья.

Сейчас городские власти планируют провести обсуждение этого вопроса с участием ландшафтных дизайнеров, дендрологов и экологов. Важно понять, какие деревья необходимо высаживать.

Можно, конечно, засадить Калугу бамбуком. Тогда уже следующим летом лысые сегодня улицы станут вновь зелеными. Однако, это вряд ли возможно. Можно посадить у нас благородный кедр, но тогда насладиться кедровой Калугой придется лишь внукам сегодняшних жителей. Вероятно, городские власти найдут оптимальный вариант для скорейшего озеленения областного центра.

- Мы обязательно должны подготовиться к следующему сезону посадки деревьев, - заявил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Мы просто обязаны восполнить озеленением ликвидированные мертвые деревья.

Пока больше всего заметны лишившиеся зелени улицы Театральная, Ленина и Луначарского.

Сетовали калужане и на то, что срубленные деревья долгое время остаются на тротуарах. По словам первого заместителя городского головы Александра Серякова, сегодня на улицах Калуги работают две бригады.

- У нас сейчас убирают срубленные мертвые деревья два погрузчика и шесть самосвалов, мы вместе с общественной палатой контролируем этот процесс, - уточнил Александр СЕРЯКОВ.

- Нужно ускорить процесс вывоза порубочных остатков с территории города, - поставил задачу своему заместителю Дмитрий Денисов. - Это вызывает неудобства со стороны жителей, поэтому прошу вас указать подрядчику, чтобы он быстрее свои обязательства исполнял в этой части. Это первое. И второе, конечно, нужно ускорить удаление пней.