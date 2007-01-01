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Общество

В Калуге за сентябрь поженились 260 пар

Статистику 10 октября предоставил городской ЗАГС.
Анастасия Каторгина
12:29 сегодня
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Так, впервые вступили в брак 171 женщина и 165 мужчин.

Чаще всего мужчины решали жениться в возрасте 25-30 лет, а женщины чаще всего выходили замуж в 18-24 года.

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Лента комментариев
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Неправильная обрезка дереаьев привела к тому что деревья засохли. Деревья скрывали фасады домов. Теперь город реально как мёртвый. Деревьев нет, фасады в ужасном состоянии, зелёные зоны не приведены в порядок. Покос травы был один раз в этом году. А в некоторых местах 0 (например у красного креста на Луначарского, почему нельзя сделать зелёную зону с лавками и фонариками рядом с больницей, а не побитый жизнью газон.

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ajax

Часто места спилов выглядят идеальными, никаких следов болезни или т.п., но... Как это объяснят специалисты? Имею много снимков, но в нынешней ситуации подгрузить снимки к комменту не получается НИКАК! (Даже "подсказок" нет!)

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