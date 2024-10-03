+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге прошла горячая линия по вопросам льготных лекарств
Новость дня Общество

В Калуге прошла горячая линия по вопросам льготных лекарств

Напомним, ее поручил провести прокурор области Константин Жиляков.
Анастасия Каторгина
11:36 сегодня
0 1658
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

- От жителей региона 03.10.2024 поступило 32 сообщения, по каждому из которых организованы проверочные мероприятия, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщил 10 октября региональный надзорный орган.

Всего на горячую линию поступило 120 сообщений.

Новости по тегу
прокуратура горячая линия
Лента настроения
6 оценили
0%
0%
0%
0%
50%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
amorph

Все во благо, да да, знаем, проходили, Кирова сильно позеленела после вырубки?

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:56 сегодня
6 4816
Александр KU

Неправильная обрезка дереаьев привела к тому что деревья засохли. Деревья скрывали фасады домов. Теперь город реально как мёртвый. Деревьев нет, фасады в ужасном состоянии, зелёные зоны не приведены в порядок. Покос травы был один раз в этом году. А в некоторых местах 0 (например у красного креста на Луначарского, почему нельзя сделать зелёную зону с лавками и фонариками рядом с больницей, а не побитый жизнью газон.

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:52 сегодня
6 4816
Shredder

Теория заговора рулит.😎

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:48 сегодня
6 4816
Meshootka

Не приживётся интеллектуальная система на этих...носителях

...
Авто и транспорт
На Синих мостах в Калуге запланировали очередные работы
15:29 сегодня
2 4698
ILR

Игорь Кирдаков, а Вы подрабатываете в управе?.

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:15 сегодня
6 4816
ecilop

"....не называя точные даты."

...
Авто и транспорт
На Синих мостах в Калуге запланировали очередные работы
14:52 сегодня
2 4698
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Может в этом и есть великая сермяжная правда...

...
Недвижимость и ЖКХ
Жителей Калуги предупредили о проблемах с водой
14:39 сегодня
3 6482
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

За управление транспортом, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует установленным требованиям, водителя могут оштрафовать на 500 рублей.

...
Общество
В Калуге полиция устроит рейды по тонировке
14:34 сегодня
4 3334
ajax

богодельнях

...
Общество
10 октября Боровск заняли французы
13:52 сегодня
12 6429
ajax

Часто места спилов выглядят идеальными, никаких следов болезни или т.п., но... Как это объяснят специалисты? Имею много снимков, но в нынешней ситуации подгрузить снимки к комменту не получается НИКАК! (Даже "подсказок" нет!)

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
13:46 сегодня
6 4816
Афиша
Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IjZXeDVwTHdScm4xOGM4SWlsWGxnS1E9PSIsInZhbHVlIjoiWjlqUGE0Vyt0b2hwRXd3ZFhTeVp5eG5kVWJzRTlWY2Z2MDcyWThJYUMrR3NPUGtSYWpxc2R0NXBFL2ZiVThnOXNFbG5UZ05EL2VhZTNJUENZNzFyWkNwdTFUMnU5ZnUybFlxYmpvNG94VERvV0djY0NLTVFXQ2hBQjJNc0FOY3dYcXNBZW9aRVlta1ltZklRTGVyWE1pRWpHbktoRGMwVWhmdnREMXl4MXprYUNBSVViNTNXSFdDU1o2bXRrUk16V0ZpakUwaC9wZ0lMNzdWYzRNSlBNY2xrUXZ6MFJGSXprcFZnbElCQ0l2b3VCQVV4MEZMSmxrR09GRGpLWmwvVjlqekw1Z29PMnoxSDFRL3FxeFJGOExVd3IxaUR0T3NJYlhOaDVoaVU5ODhJcWhzRGJJQzFWWEUxNTVCbHpEWktiSTNtRlNNclhaM2VoTkI4T0VET0JpQU82bE9icWdRWXUxdGNOcWw2Q1REdStFdTV3M2xnRmEwSSt6SE00Vm9SOHl6aG0xYmU3M2E3Tit2Q2g0RmpkNk1ZTE9nUXVKWUJyT3pseGdYTU5EMU9BNHdvUTQ1YUhEMXZaUzQwZFcrR3crNUMwdnlSNmhXaElqZkRPd0R1QVArVjBsMUxkN2JWNW5GRVdqamR0cmZ6Qjh3OTBrZHdDbFM0cnJBWmlFY3N3OGdHbFQzM3Rob25YUUpnd2Vlb1VkalEyTEVDL2NUU2RhVlJ0TWMyR0VFYkQ5RDUwMlVheERxcnVvSW4xNDJqK20zYUJGNENLZkduckNUSFRpSEwzYnFzWUZsdHZraTR5NkJBQWFyM3NhcGtrMk56MnEwSmpOUkxYSmFGM2Z4cSIsIm1hYyI6ImVlMWJkZjBiMjcxMzJiNzBhN2VmZGFjN2E1OWQ5ODYzZDRlYmJiMGU5NTNkZmVkNzNkZTE2NDFkZTU2ZjVmM2QiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkNWeUJGbVAvdnpzYmhEUXdlTXErMmc9PSIsInZhbHVlIjoiRnUvbUtTRXJXOGZqbzFwV0hxV2ZYVVhTMHJPdmZNeFRsWCtZM0J5WjVFOENRazNEejhuTS9XV1RSLzNmUTNwUkFETndlK3FseWMvbnFQZy9CV1QramVQcGdJUWtUWUJGMGR0dmJ4RWNtY0haYUR1WVZpQjN2c0dzSTlaTUo3SytYUHFKeFlQYVVRUG5RaFlkNTA4UFU2QjdJS2FhUzFseVBsMmkrLzRUY2EwN3pjZzNmdDU1UWV0QVNVKysvQitHcDMwRlRobHJ4enFLa2x1RzJ5RXJaLzRoYzZyYUJUa1kxQ1hWakx4ZmdzUzhrN3FLRWhCL0RxWkNYZStoelFqVi9Ec2RycGFxUjh2bUV6RENlR252TmZVeXZrU2cvTFF1VE1oWDZRcWxkM2dwTVFVS2lGKzBvRnd4Yy8wZEpuczljc2FsVVIwSEVxZy9LZ3hQcTlFOEw4bFhSZHpZYXhPcmlqMWd1a3Q0dkozWnNVZC9YTHd3N2pDS3grK3ByWTVCNGxJN2VyOStoMmp2czZHK0UrVkxnVjZmalROdUpGSjNNcFJzL296Q0NGWmk3UjdRNGN5MkE5SmlZRlQyU2ZVeSIsIm1hYyI6IjU4NWRjYTg5ODJjNWE1YTk2MWQ0OGRjN2ZhOWM2NWNhNWE2ZjRjNzU1NmYwNGRiM2JkMjg1ZTM5Yjg4ZmRjZmIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+