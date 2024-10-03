В Калуге прошла горячая линия по вопросам льготных лекарств

Напомним, ее поручил провести прокурор области Константин Жиляков.

- От жителей региона 03.10.2024 поступило 32 сообщения, по каждому из которых организованы проверочные мероприятия, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщил 10 октября региональный надзорный орган.

Всего на горячую линию поступило 120 сообщений.